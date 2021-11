Justitie eist celstraf tegen man uit Almelo voor verkrachting

Was de seks vorig jaar tussen een 24-jarige man uit Almelo en een jonge vrouw uit Almelo vrijwillig of was er sprake van gedwongen seksueel contact? Voor de officier van justitie was het een uitgemaakte zaak; verkrachting. Ze eiste vandaag voor de rechtbank in Almelo twintig maanden celstraf tegen de 24-jarige man.

In februari vorig jaar meldde de jonge vrouw zich bij de politie. Ze vertelde dat ze in het weekend van 6 februari onvrijwillige seks had gehad in haar auto op de parkeerplaats bij discotheek Index in Schüttorf, een populaire Duitse uitgaansgelegenheid waar veel jongeren uit Nederland naartoe gaan.

Bij keel gegrepen

Volgens de Almelose had ze eerder die dag contact gekregen met de 24-jarige via sociale media. Tijdens het stappen in de discotheek bleek dat de 24-jarige er ook was. Tegen de ochtend hadden ze afgesproken bij haar auto waar ze begonnen te zoenen. Tijdens het zoenen zou de Almeloër haar plotseling bij de keel hebben gepakt en haar hebben toegesnauwd hebben "je gaat nu doen wat je moet doen."

Ik had het gevoel dat ik out zou gaan Slachtoffer

De Almeloër zou haar ook hard in een borst geknepen en gebeten hebben. De 24-jarige man ontkent dat hij het meisje dwong. Volgens hem was er een zekere mate van seksuele spanning tussen de twee en uitte zich dat in de handelingen die volgden. Dat een arts een paar dagen na het gebeurde vaststelde dat de vrouw bloeduitstortingen en schaafwonden op haar borst had, kan ook andere oorzaken hebben aldus de man.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.