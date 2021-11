Zwembad Haaksbergen vreest tonnen aan schade: "Ik heb wel staan vloeken"

Snel schiet ze in de kleren om naar het zwembad te gaan. Daar ziet ze direct dat het serieus is. "Tot hier heeft het water gestaan", wijst Boshuis naar een donkere streep op een van de betonnen palen in de kelder van het zwembad. "Het water stond ongeveer 1,20 meter hoog." Inmiddels is de machinekamer weer droog, mede dankzij de brandweer die heeft geholpen door de ruimte leeg te pompen.

Ik denk dat het richting de tonnen gaat Sabine Boshuis, locatiemanager

Schadepost

Een waterstand van 1,20 meter is voor bepaalde delen van het zwembad prima, maar niet voor een ruimte die vol staat met techniek. "Dit is de regelkast. Je ziet dat deze deels bruin is door het water. Dit moeten we allemaal vervangen." Het water heeft de apparatuur en techniek onder water gezet. "Deze dagen bekijken experts in hoeverre het te repareren is", legt Boshuis uit.

De schadepost is dus nog niet bekend. Toch doet Sabine een schot voor de boeg. "Ik denk dat het richting de tonnen gaat", schat de locatiemanager in. Dat doet ze met de lekkage van het Enschedese zwembad Aquadrome in het achterhoofd. Daar stroomde eerder dit jaar 800.000 liter het uit zwembad door een geknapte buis.

Oplossing zoeken

Meerdere delen van het zwembad staan volledig droog, op andere plekken staat nog een laagje water. Als de schade goed in beeld is gebracht, kan er een inschatting worden gemaakt tot wanneer de deuren gesloten moeten blijven. "Ik houd rekening met weken. Dat kunnen er drie zijn, maar ook zo acht. We weten het niet."

Daarom moet er voor de badgasten naar oplossingen worden gezocht. Dat De Wilder onderdeel van Optisport is, komt daarbij goed uit. "We hebben contact gezocht met onze collega's van 't Spilbroek in Neede. Samen gaan we kijken of de zwemlessers en baantjeszwemmers daar de komende tijd terecht kunnen."