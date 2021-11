Geliquideerde Zwollenaar Henk Wolters stond op dodenlijst: "En die lijst was niet van verdachte"

Volgens de strafpleiter hebben agenten van de geheime dienst dat tegen het latere slachtoffer gezegd, terwijl die vast zat voor onder meer drugshandel in Zwolle. "Dat is toch ontlastend voor de huidige verdachte?", zegt advocaat Kuijpers. "En het laat zien hoeveel vijanden het slachtoffer had." Zijn cliënt, De Gier, ontkent Wolters te hebben vermoord of daartoe opdracht te hebben gegeven. Volgens hem lijden politie en justitie aan tunnelvisie.

Lichtflitsen

Zwollenaar Henk Wolters werd op oudejaarsavond 2019 dichtbij zijn huis beschoten met een snel vurend wapen. Er werden zo'n 30 kogels op hem afgevuurd. Dat gebeurde rond kwart over acht 's avonds. Niemand weet waar verdachte De Gier op dat moment was. Met zijn telefoon gebeurde op dat moment niets. Getuigen verklaren dat hij pas "rond de klok van negen" bij hen kwam. Op camerabeelden is weinig te zien, behalve dikke mist. Om 20.13 uur zijn enkele flitsen te zien, waarschijnlijk de afgevuurde schoten.

De Gier zelf stelt dat hij die avond "een rondje deed" in Zwolle, om iedereen een goede jaarwisseling te wensen. Maar geen enkele getuige verklaart dat hij rond kwart over acht bij hen was.

Volgens het OM had hij ook een motief. Wolters zou drugs en geld hebben gestolen van De Gier. Maar in de ogen van advocaat Kuijpers is dat lariekoek: "Twee jaar voor de liquidatie van meneer Wolters was er ruzie tussen mijn cliënt en het slachtoffer over een mogelijke diefstal", zegt de strafpleiter. "Als je daar dan iemand om wil vermoorden, dan wacht je toch niet een paar jaar?" Ook zou De Gier het slachtoffer op een dodenlijst hebben gezet. "Dat blijkt dus niet te kloppen."

Gemankeerd moordwapen

Maar in de ogen van het OM is er meer bewijs tegen De Gier. Want slachtoffer Wolters zou na zijn detentie een boekje open gaan doen bij de politie over de criminele handel en wandel van De Gier. Belangrijker nog, er zat DNA van verdachte De Gier op delen van een pistool, dat het moordwapen wordt genoemd.

Echter, met dat wapen, een Glock, is gerommeld. Zo is er een andere loop en slagpin op gemonteerd. Maar het hart van het wapen, de slede, is volgens het OM het belangrijkst. En daar zijn sporen van De Gier op gevonden.

Daarnaast is gebleken uit proefschoten dat op de afgeschoten munitie gelijke sporen zitten als op de fatale munitie. "Er is een kans van 1 op een miljoen dat een ander wapen dezelfde sporen achter laat."

Ondergrondse wapenopslag

De samengestelde Glock lag in een ondergrondse wapenopslag, die ruim een jaar geleden werd ontdekt. Het wapentuig zat verborgen in tonnen die begraven waren. In de lucht- en waterdichte tonnen zaten naast de Glock acht automatische wapens zoals MP5's, AK47 en Uzi's.

Ook lagen er meer dan twintig scherfhandgranaten en vijftien kleinere handvuurwapens. Daarnaast lag er zo'n 30.000 euro aan contant geld in dezelfde tonnen, als waarin de wapens verstopt waren. Justitie gaat er vanuit dat de 'collectie' toebehoorde aan De Gier. Ze baseert zich daarbij op DNA-sporen op de wapens, maar ook op handgeschreven notities die erbij zaten.

'Geen smoking gun'

Volgens advocaat Kuijpers moet zijn cliënt De Gier uiteindelijk vrijuit gaan voor de moord. "Er is geen smoking-gun-scenario. Er zijn geen getuigen, camerabeelden, of sporen die hem op de crimescene plaatsen. En als hij al een motief had, was hij zeker niet de enige. Wel meer mensen vonden slachtoffer Wolters niet zo lief, ik kan er zo 30 of 40 opnoemen." De Gier zit voorlopig nog vast. Niet meer op grond van de moordaanklacht, maar wel vanwege de wapenvondst,

Naast De Gier zijn er nog meer verdachten voor betrokkenheid bij de wapenopslagplaats. Dat zijn Hero uit Harderwijk en de Turkse Zwollenaar Ö.S. Beide zijn op vrije voeten.