Minister en milieuorganisatie weer tegenover elkaar over adresgegevens stikstofproducenten

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment verwijt demissionair landbouwminister Schouten "misbruik van het recht" en "gevaar voor de rechtstaat." Het zijn grote woorden erkende raadsman Wösten vandaag voor de Raad van State. Toch zijn die volgens hem nodig om iets te doen tegen de weigering van de minister om adressen te verstrekken van honderden voornamelijk Overijsselse agrarische bedrijven die zogenoemde PAS-melders zijn.

Wösten is woest op de minister vanwege het hoger beroep dat ze bij de Raad van State instelde om de adressen van PAS-melders geheim te houden. De Raad besliste begin dit jaar al dat de minister de locatiegegevens bekend moet maken van agrarische en andere bedrijven die met hun activiteiten kleine hoeveelheden stikstof produceren. Mobilisation heeft die gegevens nodig om een goed beeld te krijgen van de stikstofproductie van deze PAS-melders.

Zoekplaatje

Maar de minister kwam met een vondst. Ze maakte wèl de coördinaten bekend van de plekken waar de bedrijven stikstof veroorzaken, maar niet de adressen. Moblisation for the Environment voelt zich daardoor sterk gehinderd bij het achterhalen van informatie over die bedrijven.

De landsadvocate verdedigde de werkwijze van de minister opnieuw bij de Raad van State: “We maken ons grote zorgen over de privacy van de agrarische bedrijven waar het om gaat."

Dwangsom en hoger beroep

Dat argument ging er in juni al niet in bij de rechtbank Noord-Nederland. De rechtbank sprak niet letterlijk over traineren door de minister, maar was wèl boos dat de minister gewoon een uitspraak van de Raad van State naast zich neerlegde. De rechtbank beval Schouten om alsnog de adressen openbaar te maken en knoopte daar “bij wijze van hoge uitzondering” een dwangsom aan vast. Die dwangsom is inmiddels opgelopen tot 72.000 euro.

Desondanks boog de minister boog het hoofd niet. Ze stapte naar de Raad van State voor een hoger beroep. Nog steeds met het argument dat ze de adressen van de bedrijven niet openbaar wil maken. “Als hun adres bekend wordt, kan heel Nederland erbij”, aldus de landsadvocate. Ze is bang dat boeren dan door activisten worden bezocht.

Duidelijkheid

Met het geven van de coördinaten is volgens de landsadvocate aan de opdracht van de Raad van State gehoor gegeven. Het hoger beroep was bedoeld om daarover duidelijkheid te krijgen.

Die duidelijkheid kreeg ze. Een van de staatsraden wees de landsadvocate op de eerdere uitspraak van de Raad. Daarin staat dat de locatiegegevens van de PAS-melders bekend moeten worden gemaakt, waaronder de bedrijfsadressen. “Waarom ziet de minister nog ruimte om daar anders over te denken?”, vroeg de licht geïrriteerde staatsraad. Ook over privacy heeft de Raad volgens hem al geoordeeld dat dit argument hier niet geldt.

De Raad moet nog beslissen over het hoger beroep. Maar de uitkomst lijkt niet moeilijk te voorspellen. Mocht de minister deze zaak verliezen, dan moet ze Mobilisation 72.000 euro betalen en alle proceskosten. De uitspraak volgt binnen zes weken.