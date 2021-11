Mondkapjes weer terug van weggeweest in het onderwijs: "Gelukkig geen QR-code"

Een ronde navragen bij verschillende mbo- en hbo-scholen in de provincie laat zien dat de invoering van de mondkapjes vandaag rustig verliep. Zo ook op Hogeschool Windesheim. Daar liepen de studenten netjes de school binnen met een mondkapje op.

Stewards

Hoe zorgt de hogeschool ervoor dat iedereen zich aan deze regel houdt? "We zetten stewards in, die we werven onder studenten en medewerkers. Zij delen mondkapjes uit aan de mensen die deze vergeten zijn mee te nemen. We zien dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerkers en studenten," laat Hogeschool Windesheim weten.

Het is nog maar de eerste echte lesdag na de herinvoering van de mondkapjes, ,maar de ervaringen zijn al wel verdeeld. Zo laat een student van Hogeschool Windesheim weten dat er 'niet echt gehandhaafd wordt', terwijl een andere student merkt dat mensen er wel op aan worden gesproken als je geen mondkapje draagt. "Als je 'm niet op hebt, zeggen mensen wel: 'Hé, zet even je mondkapje op'", vertelt de studente.

De scholen verwachten niet veel problemen bij het mondkapjesbeleid. Sommige scholen staan juist positief tegenover de herinvoering van de mondkapjes. Zo ook Universiteit Twente: "Wij hebben eigenlijk geen negatieve klanken gehoord bij het dragen van mondkapjes. Er is veel begrip voor, en wij zien als onderwijsinstelling het belang ervan in."

Geen QR-code

Universiteit Twente laat wel expliciet weten dat ze blij is dat er vooralsnog géén sprake is van een QR-code in het hoger onderwijs. In de aanloop naar de persconferentie van vorige week dinsdag lekte uit dat het kabinet een QR-code voor de campus overwoog.

Deze mogelijkheid is al wel opgenomen in de wet, maar is vooralsnog niet van kracht. Als het aan Universiteit Twente ligt, komt deze QR-code er voorlopig dus ook niet.

Universiteit Twente legt uit: "Wij kunnen niet voor studenten spreken, maar wel hoe we daar als universiteit in staan. Wij zijn geen voorstander van een QR-code en toegangsbewijs voor het reguliere onderwijs. Niet alleen vanwege praktische bezwaren, maar we zijn ook van mening dat het de onnodige beperkingen oplegt."