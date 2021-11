Programma: inhaal- en bekerweekend in het amateurvoetbal en opnieuw topper voor Twente Vrouwen

Betaald voetbal

Geen voetbal in de Eredivisie in verband met de interlands van Oranje en Jong Oranje. De ploeg van Louis van Gaal speelt de laatste WK-kwalificatieduels met Montenegro en Noorwegen. Jong Oranje ontmoet Bulgarije en Gibraltar voor de EK-kwalificatie.

Amateurvoetbal

In het lagere amateurvoetbal staat er een inhaal- en bekerronde op het programma. Bij de landelijke amateurs is er wel een volledig programma. HHC Hardenberg neemt het in de Tweede Divisie op tegen Excelsior M. In de Derde Divisie spelen Excelsior'31 en Staphorst in eigen huis. De Rijssenaren ontvangen Harkemase Boys en Staphorst speelt op eigen veld tegen VVOG. Op zondag neemt HSC'21 het thuis op tegen Groene Ster.

In de zaterdaghoofdklasse B pakte SC Genemuiden afgelopen weekend de eerste periode. Komende zaterdag staat de wedstrijd met laagvlieger NSC Nijkerk op de rol. Middenmoter DETO krijgt HZVV op bezoek en Berkum gaat naar Buitenpost.

Vrouwenvoetbal

Ook bij de vrouwen is er in de lagere klassen een inhaalprogramma. In de Eredivisie is er wel een volledige ronde. Daarin staat zondag de topper tussen FC Twente en Ajax op het programma. PEC Zwolle gaat vrijdag op bezoek bij hekkensluiter Excelsior.

Basketbal

De mannen van Landstede Hammers spelen komend weekend op zaterdagmiddag. De ploeg reist dan af naar Amsterdam voor het duel met Apollo. De vrouwen van Jolly Jumpers zijn komend weekend vrij.

Handbal

Bij de handbalsters staat er een Overijsselse wedstrijd op het programma. Kwiek neemt het zaterdag in eigen huis op tegen DSVD. Borhave gaat op zondagmiddag op bezoek bij Fortissimo.

Squash

De squashmannen van Twente begonnen het seizoen eind oktober met een ruime zege op Squash City. Morgenavond is Houtrust de tweede tegenstander. Die ploeg won de eerste wedstrijd ook. Bij de vrouwen van Zwolle lukt het nog niet om te winnen. Morgen is er in eigen huis een nieuwe kans. Dan komt Victoria op bezoek.

Volleybal

In de Eredivisie bij de vrouwen staan Set-Up'65 uit Ootmarsum en Apollo 8 uit Borne zaterdag tegenover elkaar. Set-Up won nog niet en Apollo won vijf van de zes duels. Regio Zwolle komt ook op zaterdag in actie. VV Utrecht komt dan op bezoek. Eurosped, dat net als Set-Up, nog niet wist te winnen, gaat zondag op bezoek bij Peelpush.

Waterpolo

Zowel de mannen als de vrouwen van Het Ravijn spelen zaterdag een thuisduel tegen De Zaan. Bij de mannen is het een topper tussen de nummers twee en drie. Bij de vrouwen is de ploeg uit Nijverdal de nummer zes en staat De Zaan op plek twee.