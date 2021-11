Wees-ottertjes van doodgereden otter nog niet gevonden

Joost en Ria zijn twee van de vrijwilligers die het buitengebied van Dedemsvaart doorzoeken. Ze lopen met een mobiele telefoon waarop een ottergeluid afgespeeld kan worden. De hoop is dat de otterjongen daarop reageren zodat ze gevonden kunnen worden. De kans is klein, maar de wil om ze te vinden -en om ze te redden- is groot

Speurhond zoekt mee

Johan Spinder is regiocoördinator otter voor Overijssel en weet dat de jonge dieren niet lang zonder voeding kunnen. "Als we ze kunnen vinden dan zou dat mooi zijn. De moederotter was nog zogend, dus dan hoop je de jongen te vinden. Ze overleven niet veel langer zonder voedsel, hooguit nog een dag. We hebben een speurhond ingezet die aansloeg op een punt. Dus we gaan daar nog extra zoeken."

Met speurhond in opleiding wordt gezocht naar de ottertjes (Foto: RTV Oost\Chantal Everaardt)

Als de jongen gevonden worden gaan ze naar de opvang in Friesland waar ze worden grootgebracht tot de otters weer kunnen worden uitgezet. Morgen wordt er nog een keer gezocht, maar Johan weet ook dat daarna weinig zin heeft. "Dan moet je realistisch zijn en het verlies nemen. Het is jammer maar dan hebben we gedaan wat we konden."