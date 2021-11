OM eist 2,5 jaar cel tegen Hengelose scooterrijder die met tas vol wapens werd betrapt

In de buddyseat van de scooter zat een rugzak vol wapens en spullen die gebruikt kunnen worden voor een overval, zoals een bivakmuts en tie rips. Ook de man zelf viel op omdat hij tijdens een een warme zomernacht handschoenen aanhad en omdat hij een kogelwerend vest droeg.

'Onderpand drugslevering'

Tijdens een eerdere behandeling van zijn strafzaak vertelde de verdachte dat hij die nacht op pad was om de rugzak weg te gooien in het Twentekanaal. De rugzak was een onderpand voor een drugslevering en die had hij in de buurt van de ijsbaan in Enschede begraven. Die nacht wilde hij schoon schip maken en zo kwam het dat hij werd aangehouden met de net uit de grond gehaalde rugzak.

Na de aanhouding vond de politie in het huis van de man ook nog een pistool en in een jas, die op verzoek van de advocaat door een buurman naar het bureau werd gebracht, werd een als zaklamp vermomde taser aangetroffen.

Foto's van drugs en wapens

De telefoon van de man stond vol met foto's van drugs, stapels geld en wapens. Ook waren met de smartphone selfies gemaakt met zakken hennep en een vuurwapen. Dat de 49-jarige verdachte bekend is met drugs bleek vorig jaar ook al. Toen troffen politiemensen hem op een een carpoolplaats in Almelo met twee zakken softdrugs. Die had hij van een dealer afgepakt zei hij vandaag voor de rechtbank. De dealer zou hem eerder slechte drugs hebben geleverd.