Kaartje uitduels Go Ahead Eagles duurder door calamiteitenpot supportersgeweld

Supporters van Go Ahead Eagles die een uitwedstrijd van hun club willen bezoeken, moeten daar vanaf nu drie euro per kaart extra voor betalen. Die drie euro wordt door de club in een zogenoemde calamiteitenpot gestopt. Het geld in die pot kan gebruikt worden voor de schoonmaak of reparatie van bussen of het uitvak in het geval van vernielingen, voordat de verantwoordelijken voor de schade zijn opgespoord.

De club komt met deze regeling na de uitwedstrijd bij RKC Waalwijk eerder dit seizoen. Toen werd een bus vernield waarmee de supporters heen en weer naar Waalwijk werden vervoerd. "In één specifieke bus moesten toen veel goedwillende supporters lijden onder het gedrag van enkele kwaadwillende individuen, met de nodige herstel- en schoonmaakkosten tot gevolg", staat op de site van de club.

Drie euro opslag

Om die kosten in de toekomst snel te kunnen dekken is de calamiteitenpot bedacht. Vanaf de eerstvolgende uitwedstrijd, bij Willem II op 27 november, geldt de opslag van drie euro per verkochte uitkaart.

Dat er binnenkort een calamiteitenpotje is, wil niet zeggen dat raddraaiers zonder gevolgen van alles kunnen vernielen in bussen of uitvakken. Het bedrag in de calamiteitenpot is er alleen om snel de schade te kunnen vergoeden. Als de verantwoordelijken voor de veroorzaakte schade gevonden zijn draaien die alsnog op voor de kosten en vloeit geld terug dat eerder uit de calamiteitenpot werd gehaald.

Verbeteren uitwedstrijdbezoek

Uiteraard hoopt Go Ahead Eagles dat de calamiteitenpot niet aangesproken hoeft te worden. Geld dat overblijft wordt gebruikt voor verbeteringen rondom uitwedstrijdbezoek, laat de club weten.