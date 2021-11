Zwolse moordzaak Wolters: mikt justitie wel op de juiste verdachte?

Is justitie wel de goede verdachte op het spoor in de Zwolse moordzaak Wolters? (Foto: Getty Images)

Heeft justitie wel de goede verdachte in het vizier, als het gaat om de moord op Zwollenaar Henk Wolters? Die vraag wordt steeds groter, nu de rechtbank heeft besloten dat de huidige verdachte niet meer langer vastzit op basis van de moordverdenking. Is het een voorteken voor vrijspraak, of moeten de opsporingsdiensten op zoek naar meer bewijs? RTV Oost zet het op een rij.

Henk Wolters werd op de mistige oudejaarsavond van 2019 doodgeschoten, vlakbij zijn huis. Hij kwam terug van een feestje en werd met 30 kogels beschoten. Verschillende camera's hebben de moordpartij niet kunnen registreren door de dichte mist. Alleen wat lichtflitsen om 20.13 uur lijken te duiden op schoten. Een buurtbewoner heeft nog gehoord: "Buurman buurman, help me", gevolgd door een salvo, 'trrrrrrrt!

Veel vijanden

Wolters zat in het criminele circuit. Hij was nog niet zo gek lang vrij uit voorarrest en moest wachten op zijn strafproces. In het onderzoek met codenaam Macan was aangetoond door de politie dat Wolters zich bezig hield met drugs- en wapenhandel. De rechtszaak tegen hem is komen te vervallen, omdat hij geliquideerd werd. Maar wie heeft dat gedaan? Bekend is dat Wolters meerdere vijanden had. Volgens advocaat Kuijpers van de huidige verdachte "wel 30 of 40".

Akkefietje

Dit jaar werd een Zwollenaar, bijgenaamd De Gier, voor de moord aangehouden. De Gier heeft in het verleden veel zaken gedaan met Wolters, en waren zelfs bevriend. Eind 2017, begin 2018, is er een akkefietje tussen de twee. Wolters zou geld en drugs hebben gestolen van De Gier. Daar zijn geluidsopnames van, opgenomen in onderzoek Macan. Het huis van Wolters was volgepropt met microfoons.

Tijdens het voorarrest dat Wolters uitzat voor onderzoek Macan, heeft hij ook nog laten weten bij de politie een boekje open te gaan doen over De Gier.

Sporen

De Gier werd aangehouden voor de moord, omdat zijn sporen op delen van een wapen zaten dat werd gevonden in een Zwols bosperceel. Het machinepistool was samen met een heel arsenaal aan andere wapens in tonnen onder de grond verstopt. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek dat delen van het machinepistool waren gebruikt om Henk Wolters van het leven te beroven.

Munitie die met het wapen werd afgeschoten door leden van het NFI vertoonden gelijke sporen als de munitie waarmee Wolters was omgebracht. Er is een kans van 1 op een miljoen dat er een ander wapen is dat dezelfde sporen achterlaat.

Bewijs: belastend en ontlastend

Nu is de vraag, is er voldoende bewijs dat aantoont dat De Gier zijn oude handelspartner Wolters heeft vermoord? Hij zit nog wel vast voor betrokkenheid bij het enorme wapenarsenaal, maar niet meer voor de moord. We zetten belastend, maar ook ontlastend bewijs over de moordzaak op een rij.

Belastend:

DNA sporen van De Gier gevonden op delen van het vermeende moordwapen

De Gier heeft grote kennis van wapens en kan die demonteren en ombouwen, zoals gebeurd is met het 'moordwapen'

Mogelijk motief: Wraak voor diefstal door slachtoffer

Wolters zou boekje opendoen over criminele handel en wandel van De Gier

Niemand zegt te weten waar De Gier was rond 20.13 op moordavond. Drie kwartier later verschijnt hij bij kennissen.

Zijn telefoon is rond de moord niet in gebruik

Ontlastend:

DNA op een wapen zegt niet dat hij ermee heeft geschoten

Er is een (weliswaar kleine) kans dat er een ander wapen is gebruikt om Wolters te vermoorden

Er bestaan geen camerabeelden van De Gier op de crimescene

Geen enkele getuige zegt De Gier op de moordplek te hebben gezien

Er zijn geen sporen van De Gier gevonden op het plaats delict

Motief? Het conflict dateert van twee jaar voor de moord. Wie wacht er zo lang om een ruzie te beslechten?

Slachtoffer Wolters had veel vijanden

Een man uit Hoogeveen had zelfs een prijs op het hoofd van Wolters gezet. De geheime dienst heeft Wolters gewaarschuwd

Volgens getuigen had De Gier nooit zo "in het wilde weg geschoten, maar één goed gericht schot afgevuurd"

Getuigen zijn pas na ruim een jaar gevraagd of ze weten waar De Gier was die oudejaarsavond

In verschillende stiekem afgeluisterde gesprekken zegt De Gier aan vrienden dat hij er niets mee te maken heeft

Proces

De rechtbank heeft deze lijsten ook naast elkaar gelegd en gekeken of er nog voldoende redenen waren om De Gier langer in voorarrest te houden voor de moord. Het oordeel luidde: "nee, we kunnen geen voorschot nemen op het uiteindelijke vonnis." De Gier blijft wel achter tralies, maar dat is voor de vermeende betrokkenheid bij het gigantische wapenarsenaal. Veel van de wapens bevatten zijn sporen. Het eindproces tegen De Gier dient in april.