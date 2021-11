Hof van Twente en Tubbergen bij landelijke intocht Sinterklaas: "Het is een hele eer"

Eigenlijk weten ze nog van niks, die maandag. Oké, ze moeten dinsdag met twee mensen opdraven voor een soort informatiebijeenkomst bij paleis Soestdijk, dat net als vorig jaar is omgetoverd tot het Grote Pietenhuis, en woensdag moeten ze zich op dezelfde plek met de hele groep deelnemers melden voor de opnames. Meer is niet bekend, alles is uiterst geheim. Ook op de vraag welke andere gemeenten meedoen geeft de NTR, de omroep die de intocht organiseert, geen antwoord.

Maar wat spannend

Wendy Kolste van de gemeente Hof van Twente en Erna Ekkelkamp van de gemeente Tubbergen vinden het maar wat spannend. Laatstgenoemde heeft wethouder Hilde Berning meegenomen. De drie dames zijn nauw betrokken bij het geheel en super enthousiast. "Wat ik vooral ook zo goed vind is dat het nog niet is uitgelekt in het dorp", spreekt Erna haar bewondering uit.

Want niet alleen deze bevlogen ambtenaren weten ervan, ook bestuurders, kinderen en mensen van diverse verenigingen zijn (deels) op de hoogte. "We nemen bijvoorbeeld kinderen mee en die hebben we natuurlijk moeten vertellen wat de bedoeling is. En dat ze er met niemand over mogen praten. Dat is goed gelukt volgens mij", zegt Wendy.

Wat ik vooral ook zo goed vind is dat het niet is uitgelekt in het dorp Erna Ekkelkamp, Tubbergen

De NTR heeft deze zomer alle burgemeesters in Nederland aangeschreven met de vraag of ze een leuk idee hadden om mee te kunnen werken aan de landelijke intocht. In Overijssel negeerde een aantal gemeenten de oproep en van de gemeenten die wel reageerden mochten Tubbergen en Hof van Twente hun idee verder uitwerken.

'Honderd pony's'

Tubbergen was gelijk heel ambitieus. Te ambitieus, zou later blijken. "We wilden met honderd witte pony's komen en daarop gekleurde Pietjes. En dan onder aanvoering van onze bekende dorpsgenoot Gerco Schröder (bekend springruiter uit Tubbergen - red.) en begeleid door midwinterhoornblazers bij de Sint langs."

Het was allemaal iets te veel van het goede. Er gaan nu zes pony's mee en die worden bereden door kinderen van de plaatselijke ponyverenigingen Molenruiters en Sint Jorisruiters. Gerco Schröder blijft thuis. "Geen Pietjes, want die zijn er al genoeg", werd ons meegedeeld. "En die midwinterhoorn mag eigenlijk pas tijdens de advent, maar bij heel hoge uitzondering mag het bij de intocht ook."

Volgens Wendy Kolste had Hof van Twente al snel een leuk idee. "We gingen aan de gang met het thema duurzaamheid. We kennen in onze gemeente al het bloeipapier. Dat is papier waar bloemzaadjes in zitten. Drie kinderen die de trui-ontwerpwedstrijd, een jaarlijkse wedstrijd waarbij kinderen een ontwerp voor op een lekkere warme trui kunnen tekenen en de mooiste ook wordt afgedrukt, hebben gewonnen gaan ook mee. Zij bieden Sinterklaas en de hoofdpiet een trui aan. En omdat het deze week ook nationale boomplantdag is, krijgt Sinterklaas van ons ook een appelboompje."

Omdat het deze week ook nationale boomplantdag is, krijgt Sinterklaas van ons ook een appelboompje Wendy Kloste, Hof van Twente

Erna Ekkelkamp was op vakantie toen ze van de burgemeester een appje kreeg met het verzoek van de NTR. "We hebben het gelijk opgepakt en zetten in op tradities. En we zijn natuurlijk bekend als paardengemeente. We hebben alle ponyclubs benaderd en ik vind het zó bijzonder dat er niets is uitgelekt. Naast de kinderburgemeester gaan er ook leden van de kinderraad mee. Voor Ozosnel nemen we natuurlijk een paardendeken met het logo van Tubbergen mee en Sinterklaas krijgt van ons een gouden midwinterhoorn"

'Een hele eer'

"Zet er vooral ook in dat het een hele eer is dat we mee mogen doen", zegt de wethouder. Ze geeft me het telefoonnummer van Mats Nijhuis, de kinderburgemeester van Tubbergen. Hij voert de groep die namens zijn gemeente bij de Sint langs mag komen aan en ik kan hem donderdag bellen om te vragen hoe het geweest is. De delegatie van Hof van Twente wordt aangevoerd door de 'echte burgemeester' Ellen Nauta.

Mats Nijhuis (11) uit Geesteren heeft het bezoek aan de landelijke intocht toch wel als één van de leukste dingen ervaren als kinderburgemeester tot nu toe. Getooid met zijn ambtsketting mocht hij het cadeau van zijn gemeente, de paardendeken voor Ozosnel, overhandigen aan een Piet die er weer voor zorgde dat het bij Sinterklaas bovenaan de trap terecht kwam. Mats hoorde een week of twee geleden dat Tubbergen mee mocht doen aan de landelijke intocht. Om dat geheim te houden vond hij niet moeilijk. "Gewoon niet aan denken", was zijn nuchtere reactie.

Na een uurtje gaat ieder die maandagmiddag weer zijns weegs. En eerder vandaag hebben we allemaal kunnen zien hoe de intocht en het bijbehorend defilé is verlopen. Als het na het verlaten van studio aan de dames uit Tubbergen en Hof van Twente ligt, is het nu al een onvergetelijke ervaring.

Kijk hier de landelijke intocht terug: