Burgemeester Oldenzaal grijpt ondanks oproep ziekenhuisbestuurder niet in: "Openingsfeest carnaval mag doorgaan"

Schrap de openingsfeesten van het carnavalseizoen die binnen plaatsvinden, is de oproep van bestuursvoorzitter Jan den Boon van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) aan de carnavalsverenigingen, nu het aantal coronapatiënten in de ziekenhuis hard oploopt. Burgemeester Patrick Welman van 'carnavalsstad' Oldenzaal ziet vooralsnog geen reden om het openingsfeest van het carnaval dit weekend af te gelasten. Slaat hij daarmee de oproep van de ziekenhuisbestuurder in de wind?

Jan Den Boon, tevens bestuursvoorzitter van ziekenhuis MST in Enschede, ziet een groot besmettingsrisico in de carnavalsfeesten die binnen plaatsvinden. "Mijn advies is om je te bezinnen op de grootschalige inpandige evenementen. De zorg is al zwaarbelast, daar kunnen we niet meer van maken", zei hij gisteren.

Leedkesfestival

Welman is echter niet van plan om het Leedkesfestival, waarmee het Oldenzaalse carnaval zaterdag wordt afgetrapt, te annuleren. "De elfde van de elfde is geen traditie zoals dat in het zuiden van het land wel is", vertelt hij.

Volgens de burgemeester komt er een 'heel bescheiden' groep naar het openingsfeest bij de binnenlocatie Rouwhorst dit weekend. "Het zijn geen duizenden mensen, je hebt het over 700 tot 900 mensen."

Een woordvoerder van demissionair minister Hugo de Jonge laat in een reactie weten: "De burgemeester van Oldenzaal gaat over evenementen en weegt af of dit veilig kan verlopen of niet. We zitten nu natuurlijk wel in een lastige tijd, zeker voor de zorg. Vanuit de Rijksoverheid adviseren we dringend ons aan de algemene maatregelen te houden om de zorg bereikbaar te houden voor ons allemaal."

'Bezin je'

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is een week tijd met bijna een vijfde toegenomen, meldt het RIVM vandaag.

Ziekenhuisdirecteur Den Boon wees er gisteren op dat de ziekenhuizen in Twente al aan hun limiet zitten qua aantal coronapatiënten. Ook het Isala in Zwolle ligt vol. "Als we grote inpandige evenementen laten doorgaan, is de consequentie dat er toch weer een toeloop van patiënten naar de ziekenhuizen is. Dat gaat dan weer ten koste van mensen die andere, planbare zorg nodig hebben."

De Kadolstermennekes, de vereniging die het carnaval in Oldenzaal organiseert, wil ondanks herhaaldelijke vragen niet inhoudelijk reageren.