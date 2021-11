GGD IJsselland stopt met testen zonder afspraak door explosieve vraag naar coronatesten

Wie zonder afspraak komt, moet eerst een reeks vragen beantwoorden en er moeten controles plaatsvinden. Dat kost tijd en die tijd kan volgens de GGD beter gebruikt voor testen zelf. Ook wil de GGD voorkomen dat er lange rijen ontstaan bij de teststraat, waar zonder afspraak een test afgenomen kon worden. Zonder afspraak je laten testen is bij GGD Twente nooit ingevoerd geweest.

'Bel later terug'

Wie belt voor een afspraak of online een afspraak wil maken, zal merken dat het druk is. De telefoonlijnen zijn soms overbelast. Ook horen bellers geregeld een bandje met de melding om later terug te bellen.

Ook bij het online afspreken ontstaan er ongemakkelijke situaties. Bij elke aanvraag die online wordt gedaan, krijg je de keuze uit drie afspraken op verschillende locaties. Wanneer dat niet uitkomt is het advies van de GGD om een uurtje te wachten en het daarna opnieuw te proberen.

Scholen

Het aantal besmettingen is met zo'n dertig procent gestegen. Vooral op scholen is dat merkbaar. Kinderen zijn doorgaans niet gevaccineerd en kunnen makkelijk besmet raken, maar ze worden lang niet altijd ziek. Het blijft vaak bij milde klachten. Toch komt het op veel scholen voor dat kinderen wel naar school kunnen wanneer er kinderen in een klas met corona besmet zijn.

Volgens GGD IJsselland is het beleid er op gericht om de lessen op school zoveel mogelijk door te laten gaan. Zo kan het zijn dat er soms acht kinderen corona hebben en thuis blijven, maar de rest van de klas gewoon naar school kan gaan. Als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat de besmettingshaard niet op school is maar bijvoorbeeld thuis of ergens anders, dan kunnen de lessen doorgaan. Als er een leerkracht ziek of besmet is of als blijkt dat een kind de bron is, pas dan blijft een volledige klas thuis.