Justitie eist celstraf tegen onverbeterlijke overlastgever die niet van drugs kan afblijven

De 29-jarige man zou afgelopen maart brand hebben gesticht in zijn kamer in een kleine zorginstelling in Enschede. Ook zou hij na een winkeldiefstel behoorlijk tekeer zijn gegaan tegen politiemensen. Het ging helemaal mis toen hij op 30 maart het tripmiddel lsd gebruikte en onder invloed van de drug besloot een kunstwerk te gaan maken voor een dode vogel.

Kledingkast in brand

Het besluit om kunst te maken eindigde ermee dat hij een mondkapje in brand stak dat vervolgens in de kledingkast terechtkwam. De kleding in de kast vatte meteen vlam. Uiteindelijk wist de Enschedeër de brand met zijn blote voeten uit te stampen. De politie constateerde achteraf dat er levensgevaar was voor de medebewoners en een begeleider die aan de andere kant van de muur in bed lag.

In september zagen beveiligers van een supermarkt in het centrum van Enschede dat de 29-jarige man een tros bananen in zijn tas stopte en wegliep zonder te betalen. Ze spraken hem aan, waarna de verdachte zó door het lint ging, dat er maar liefst acht agenten aan te pas moesten komen om hem aan te kunnen houden. Tijdens de worsteling om hem in de boeien te slaan greep de 29-jarige naar het dienstwapen van een van de agenten. Die moest hem een knietje geven om te voorkomen dat hij het wapen in handen kreeg.

Krediet verspeeld

Het leek er gisteren voor de rechtbank op dat de Enschedeër zijn krediet heeft verspeeld bij de meeste regionale instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Niet alleen zijn zijn psychische problemen enorm complex, de man is daarnaast ook nog onhandelbaar en agressief. Ook de reclassering ziet het niet meer zitten om de 29-jarige nog langer te begeleiden. De man lapte de afgelopen tijd zo vaak het door een rechter opgelegd drugsverbod aan zijn laars, dat er geen tijd meer over bleef voor zijn andere begeleiding.

Volgens de officier van justitie gaat een tbs te ver voor wat de verdachte heeft gedaan. Omdat er verder niets geen enkele mogelijkheid tot zorg overblijft is de enige oplossing een 'kale' gevangenisstraf. In zijn laatste woord gaf de man aan dat niet te zien zitten: "weet u wel hoe k** ik dat vind?"