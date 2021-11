Inbreker die bewoonster Hengelo zwaargewond achterliet na drie jaar alsnog voor de rechter

Met de eis van 240 uur werkstraf tegen een 31-jarige Hengeloër is vandaag een einde gekomen aan een langdurige nachtmerrie van het Hengelose stel Klary en Gerrit van Keulen. Klary raakte drie jaar geleden in september zwaargewond toen het gezin een inbreker op heterdaad betrapte. Er moest na een fout bij justitie een procedure aan te pas komen om de man alsnog vervolgd te krijgen.

In de vroege ochtend van 8 september 2018 wordt Gerrit van Keulen, de bewoner van een vrijstaande woning aan de Achterhoekseweg in Hengelo, wakker. Hij hoort een scooter en denkt meteen aan de inbraakpoging twee dagen daarvoor. Eerder werd bij een inbraak in een ander huis alles overhoop gehaald door iemand die op een scooter langskwam,.

Stang in buik gekregen

De bewoner maakt zijn zoon wakker en zegt zijn echtgenote 112 te bellen. Als hij de man bij de scooter ziet, weet de bewoner het meteen: dit is dezelfde dader. Hij roept dat de man op de scooter op de oprit van het huis moet blijven staan, maar die geeft gas en probeert er al slingerend ervandoor te gaan.

Het gaat vervolgens gruwelijk mis, de scooter slaat om en bewoonster Klary krijgt de standaard van de scooter in haar buik. Zwaargewond blijft ze liggen terwijl er een ambulance en een ziekenhuisheli toesnellen.

De gevluchte man is de 31-jarige Hengeloër. Hij wordt later aangehouden en strafrechtelijk vervolgd, maar tot schrik van het echtpaar wordt een jaar later duidelijk dat de zaak is afgedaan zonder de inbraakpoging en het incident op de oprit mee te nemen. De dienstdoende officier van justitie wist niet dat de Hengeloër ook wordt verdacht van de inbraakpoging en betrokkenheid bij het incident op de oprit.

Excuses Openbaar Ministerie

Er volgen excuses van het Openbaar Ministerie en er wordt een procedure gestart om de man alsnog vervolgd te krijgen. Vandaag was het dan zover. De verdachte vertelde dat hij die nacht ruzie kreeg met zijn vriendin, over gokken en drugsgebruik en hoe hij op zijn scooter naar een hotel reed. Onderweg kreeg hij het zo koud, dat hij besloot een schuilplaats te zoeken. Die dacht hij bij het echtpaar gevonden te hebben. "Ik wilde in de schuur gaan slapen, maar toen kwam de zoon van die mensen. Ik zei nog sorry, sorry, maar die vader ging tegen me tekeer."

De officier van justitie vindt dat een diefstal met geweld is bewezen. De 31-jarige man hoeft wat haar betreft niet terug naar de gevangenis, omdat hij zijn criminele verleden heeft afgesloten. Dat verleden zwoer hij -mede wat er in die septembernacht gebeurde- af. De officier eiste wel de maximale werkstraf. "Meneer werd gewoon betrapt bij een inbraak en wilde maar één ding, en dat is wegkomen." Ze vroeg de rechtbank ook om een schadevergoeding van 10.000 euro toe te kennen.

Slachtoffers over aanpak strafzaak

Slachtoffer Klary van Keulen was na afloop tevreden hoe de strafzaak behandeld werd. "Het is goed dat het zo'n impact op hem heeft gehad waardoor hij door heeft gekregen dat hij niet meer moet inbreken" zegt ze. Haar man heeft het moeilijker, hij zegt dat hij het beeld van zijn zwaargewonde echtgenote maar niet van zijn netvlies kan krijgen. Binnenkort doet de rechtbank uitspraak.