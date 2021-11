Een nieuwe toren tegenover je huis, deze bewoners van Hanzeland in Zwolle zitten er niet op te wachten

Alfons Niehoff en Fred Brands wonen in de Lure Staete. Niehoff is bang dat de nieuwe woontoren zijn uitzicht zal verzieken. "Hier op de hoek, op de parkeerplaats van de Univé komt-ie te staan", zegt Niehoff. "Dat is precies in het licht van ons wooncomplex.''

Brands voelt zich overvallen door de plannen: "Wat kunnen wij nog doen tegen zo'n almachtige gemeente, die alles al gepland heeft?"

Manhattan

Een 'autoluw Manhattan', zo bestempelt de gemeente Zwolle Hanzeland in de plannen voor nieuwbouw. Niehoff snapt die vergelijking niet helemaal: "Het is juist geweldig druk daar in New York."

Zwolle wil in totaal 2900 woningen worden bouwen in de Spoorzone, waarvan er 650 komen in het Hanzekwartier.

Advocaat in de arm

Niehoff is bezig om namens de flatbewoners een brief op te stellen, gericht aan de gemeente. Ook denken ze erover om een advocaat in de arm te nemen om te onderzoeken of ze zich juridisch tegen de plannen kunnen verzetten.

Al eerder trokken de bewoners samen op. Bijvoorbeeld die keer dat Brands gebiedsmanager Peter Sluijs en een projectontwikkelaar van BPD over de vloer had, om hen te laten zien wat de plannen voor hun uitzicht betekenen. "Wij dachten dat er nog te praten viel over hoe hoog de woontorens zouden worden. Dat bleek niet het geval. Er werd bij al meteen gezegd dat er vijf hoge torens zouden komen."

Waarde dalen

Behalve dat het zijn woongenot bederft, vreest Brands ook dat de waarde van zijn appartement erdoor keldert. Voor nog eens dertien woningen geldt vermoedelijk hetzelfde. "Wij kijken straks allemaal op de woontorens uit", zegt Brands. Hij vermoedt dat het waardeverlies flink in de papieren gaat lopen. "Een ton", vreest hij. "Dat is dan een verlies van 1,4 miljoen euro in totaal."

Het huidige uitzicht van Fred Brands (Foto: Fred Brands)

Gebrekkige informatie

Volgens de website van het Hanzekwartier worden de buurtbewoners 'nauw betrokken' bij de plannen rondom het station en het Hanzekwartier. Maar Niehoff herkent zich daar dus niet in. Dat in 2015 al over hoogbouw in het Hanzeland werd gesproken met bewoners en ondernemers, doet daar volgens hem niets aan af.

"Wij mogen heel vaak ons zegje doen, maar uiteindelijk doen ze er niks mee. De informatie die wij daadwerkelijk nodig hebben, wordt niet met ons gedeeld", vult Brands aan.

Volgens de gemeente is nog niet precies bekend waar de woontorens zullen komen. "De gegeven reacties worden momenteel verwerkt", schrijft een gemeentewoordvoerder in een reactie. Dat moet 'uiterlijk volgend voorjaar' leiden tot 'inzicht' over wat er waar gerealiseerd kan worden.

Niehoff en Brands zijn er ondanks die nog niet-definitieve status niet gerust op. "Er zijn al allerlei instanties benaderd en er zijn tekeningen gemaakt, dat doe je toch niet zomaar?", vraagt Brands zich hardop af. Hij gaat er daarom vanuit dat de torens er zullen komen.

Op de luchtfoto zie je waar het Hanzekwartier moet komen (Foto: Gemeente Zwolle )

Psychische problemen

De bewoners van de Lure Staete vrezen om nóg een reden aantasting van hun woongenot. Ze vrezen - na het jaren van werk aan het station - opnieuw jarenlange overlast. En dat heeft gevolgen, zeggen Niehoff en Brands: "Er zijn hier mensen door de plannen gaan flippen, en door de overlast mogelijk nog ergere psychische problemen krijgen."

De gemeente zegt dat rekening wordt gehouden met eventuele overlast. "In de uitvoering worden met de betreffende aannemer afspraken gemaakt over bijvoorbeeld aanrijroutes en werktijden."

De plannen voor de woontorens zijn nog niet definitief. De procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan (dat nodig is om te kunnen bouwen) start volgend jaar. De bouw moet uiteindelijk in 2023 of 2024 beginnen.