Mannen veroordeeld tot drie jaar cel voor verkrachten minderjarig meisje in Zwolle

Drie mannen zijn veroordeeld tot drie jaar cel voor groepsverkrachting van een minderjarig meisje in Zwolle. De mannen (20, 21, 22) filmden de verkrachting en deelden de beelden live via social media. Een vierde verdachte (22) is vrijgesproken.

De verkrachting was vorig jaar in een Zwolse flat. Het slachtoffer was toen 17 jaar oud. Ze kreeg een klap op haar hoofd, raakte bewusteloos en werd daarna gedrogeerd, verklaarde het OM.

Geen herinnering

Toen ze later bijkwam op de bank, wist ze niet dat ze door de mannen was verkracht. Bij thuiskomst was het meisje verward en in paniek. Ze had onder andere een blauw oog en veel pijn.

De verkrachting van het meisje werd vastgelegd door één van de verdachten. Hoewel het filmpje niet is gevonden, oordeelt de rechtbank op basis van meerdere getuigenverklaringen, WhatsAppgesprekken en tapgesprekken die in het dossier zijn opgenomen dat de groepsseks wel is gefilmd.

Andere filmpjes

De rechtbank oordeelt dat sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking van de drie mannen. Zij waren alle drie in de slaapkamer waar de verkrachting plaatsvond en hadden allemaal seks met het meisje. Bovendien zijn op hun telefoons meerdere filmpjes gevonden van sekspartijen waarbij de verdachten herkenbaar in beeld kwamen.

Een vierde verdachte is vrijgesproken van betrokkenheid bij de verkrachting en mishandeling. De man was op die avond wel in de betreffende woning, maar er kan niet worden vastgesteld dat hij betrokken was bij de groepsseks en mishandeling van het meisje.