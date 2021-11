Brandweer ontruimt De Scheg vanwege brand in opslagruimte

Kinderen die in het water zaten zijn door bedrijfshulpverleners van De Scheg uit het bad geplukt en naar buiten geleid. Een getuige die in het pand was vertelde aan een fotocorrespondent dat een trappenhuis vol rook stond. De brandweer rukte uit met tenminste vijf voertuigen, waaronder een hoogwerker. De brand is volgens een woordvoerder inmiddels onder controle.

Hulpdiensten sturen bezoeker weg uit De Scheg vanwege brand (Foto: News United / Rens Hulman)

De oorzaak is nog niet duidelijk, evenmin is nu te zeggen wanneer mensen weer naar binnen mogen in het sportcomplex. Volgens de brandweer is de stichting Salvage ingeschakeld om de schade door de brand af te wikkelen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de brand en de evacuatie.