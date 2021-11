Scheg Deventer na ontruiming weer vrijgegeven; bibberende zwemmertjes kunnen zich weer aankleden

De Alle zwemmers zijn uit het zwembad gehaald. Tijd om iets warms aan te trekken was er niet. Ze zijn in zwemkleding en al opgevangen in een binnenruimte van de aangrenzende ijsbaan.

Tranen

Volgens de Officier van Dienst van de brandweer verliep de ontruiming soepel en kalm, en was slechts een enkel kind in tranen door alle commotie.

De brand heeft gewoed in een technische- of opslagruimte tussen het zwembad en de sporthallen. Hierdoor kwam vooral de sporthal vol rook te staan. De rook bleef daar lang hangen en na veel luchten gaven metingen aan dat het complex weer kon worden vrijgegeven.

Dat was voor de geëvacueerde kinderen het moment dat ze terug naar de kleedkamers konden om zich om te kleden.

Naar de oorzaak wordt onderzoek gedaan door de brandweer. Wat de gevolgen zijn voor de bedrijfsvoering is nog niet duidelijk. De sporthal is weer vrijgegeven voor trainingen van diverse sportverenigingen, of het zwembad vanavond ook nog weer in gebruik wordt genomen is niet duidelijk.