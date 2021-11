Vijfde van de asielzoekers in noodopvang Hengelo besmet met coronavirus

De noodopvang voor vluchtelingen in het Hazemeijercomplex in Hengelo kampt met coronabesmettingen. Van de circa honderd vluchtelingen die daar zijn ondergebracht zijn er 21 mensen positief getest op het coronavirus. Ze zijn naar een andere locatie overgebracht en de rest van de vluchtelingen blijven de komende dagen in thuisquarantaine in het Hazemeijercomplex.

Afgelopen weekend bleek dat een van de bewoners corona-gerelateerde klachten had. Deze persoon is direct getest en bleek positief te zijn. Vervolgens zijn alle overige bewoners

maandag door de GGD getest. 21 personen hebben een positieve uitslag en zijn direct uit de groep gehaald. Zij verblijven dus niet meer in Hengelo. De asielzoekers zijn door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) overgebracht naar een andere locatie in Laag Zuthem. Dit is een zogeheten uitwijklocatie voor met corona besmette asielzoekers.

Maatregelen

Omdat nog niet alle asielzoekers die nu negatief testten volledig zijn gevaccineerd, moeten zij in quarantaine blijven. Voor deze groep mensen gelden dezelfde regels als in een huishouden waar iemand positief getest is. Zij blijven thuis en worden zondag opnieuw getest. Via tolken worden de vluchtelingen nu geïnformeerd over de regels die in Nederland gelden in zo’n situatie.

De situatie bij de noodopvang is niet uniek, besmettingen in deze aantallen zijn op dit moment landelijk, en ook in Twente, weer aan de orde van de dag, op scholen, in verzorgingstehuizen en bij verenigingen.

Sinds 24 oktober verblijven er voor de periode van 4 weken ca. 100 vluchtelingen in het Hazemeijercomplex in Hengelo. De gemeente Hengelo zegt dat samen met de GGD en het COA er alles aan wordt gedaan om de situatie voor de bewoners en medewerkers ook de laatste anderhalve week van de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen.