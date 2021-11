Tweede plaats EFDN More Than Football Award voor Integratieproject 'Turkse Tukkers aan Zet'

Het integratieproject 'Turkse Tukkers aan Zet' van FC Twente heeft vanavond net naast de More than Football Award 2021 voor sociaal-maatschappelijke projecten gegrepen. Tijdens het EFDN gala van deze projecten van Europese voetbalclubs in Breda werd de award toegekend aan het community-project Big Hearts van Heart of Midlothian in Edinburgh. Tukkers aan Zet eindigde als tweede.

Het team zegt het "uiteraard jammer te vinden dat niet de volle winst is gepakt" maar noemt de nominatie -en uiteindelijk de tweede prijs- "wederom een geweldige waardering." In het integratieproject hielpen zestig Turkse gezinnen drie jaar lang mensen te integreren. Dat ging om nieuwkomers en om mensen die oorspronkelijk van elders komen en al decennia in Nederland wonen.

Het project was een initiatief van de maatschappelijke stichting van FC Twente 'Scoren in de wijk' die zich inzet voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het project richtte zich op een betere beheersing van het Nederlands, meer kennis van Nederland, meer kans op werk en meer grip op hun eigen toekomst. De oprichting van het eerste Turkse vrouwenvoetbalteam van Nederland in Hengelo was een van de resultaten van 'Turkse Tukkers aan Zet'.

Behalve de projecten van FC Twente en Heart of Midlothian waren ook maatschappelijke projecten van de Barça Foundation (Sport as a tool for inclusion in Juvenile Justice Centers) en van PFC Ludogorets (Improve Yourself with Ludogorets) genomineerd voor de More than Football Award 2021 die in Breda werd uitgereikt.