Zwaarbewapende agenten halen lading drugs uit pand op industrieterrein in Rijssen

"Het gaat waarschijnlijk om cocaïne", zegt crime-verslaggever Tom Meerbeek. "Heroine is ook mogelijk, maar dat wordt hier minder verhandeld.”

Het industrieterrein in Rijssen werd gisteren aan het eind van de middag afgezet. Zwaarbewapende agenten bewaakten het terrein. De agenten droegen kogelwerende vesten. Vanmorgen was het terrein nog steeds afgezet en ook de politie was nog steeds aanwezig, ook nu nog zwaarbewapend en gekleed in kogelwerende vesten

De pakketjes waren verstopt in een lading. De recherche in Twente is een onderzoek gestart. Tot nu toe zijn geen aanhoudingen verricht.

Onderzoek

De politie kreeg gisteren een melding over de lading in een bedrijfsverzamelgebouw in Rijssen. Omdat het om een aanzienlijke hoeveelheid van vermoedelijke harddrugs leek te gaan, werden extra maatregelen genomen om de partij te bewaken tijdens het onderzoek. Inmiddels zijn de pakketjes in beslag genomen en vernietigd. Het onderzoek richt zich op de herkomst en bestemming van de vermoedelijk harddrugs.

Politiebegeleiding

Op beelden is te zien hoe een heftruck goederen in een busje laadt. Dat busje vertrok vanmorgen onder zware politiebegeleiding, de zwaailichten en sirenes aan.

Groothandel

In het bedrijfsverzamelgebouw is ook een opslag van groothandel Bevro gevestigd. Een woordvoerder laat weten dat het bedrijf ‘niets met de politieactie te maken heeft’. “Het gaat om het bedrijf naast ons. Meer weten wij ook niet.” De verhuurder van het pand is een vervoersbedrijf. Een medewerker zegt niets te kunnen zeggen over de zaak.

De politie wenst verder geen mededelingen te doen over de zaak.