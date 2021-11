Grote zorgen Veiligheidsregio's om explosieve toename coronabesmettingen: "Code zwart moet worden voorkomen"

De coronabesmettingen laaien flink op in Overijssel. De burgemeesters in de regio IJsselland zeggen rekening te houden met een zwart scenario voor de zorg. Ook in Twente blijft de druk op de zorg oplopen, al is de situatie er volgens voorzitter Sander Schelberg minder nijpend. De Overijsselse ziekenhuizen hebben inmiddels een deel van de niet-planbare zorg afgezegd.

In een week tijd nam het aantal besmettingen in Twente met 83 procent toe. Ruim 4.400 inwoners testten positief op het coronavirus. Sander Schelberg, voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, zegt te schrikken van de cijfers. "Het is een enorme piek die ik niet had durven verwachten." In IJsselland testten bijna 3.100 mensen positief, met name schoolkinderen.

Ron König van de Veiligheidsregio IJsselland zegt 'grote zorgen' te hebben over de druk op de ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstanties. "Alles staat behoorlijk onder druk. Er worden veel mensen opgenomen, maar ook in de zorg worden er mensen ziek. Dat betekent dat ook aan die kant de druk verder wordt vergroot. Zorg die uitgesteld kan worden, wordt weer uitgesteld. Dat willen we niet, maar is nu wel weer aan de orde."

Geschrokken

"We hebben in de afgelopen coronacrisis al een paar keer rekening gehouden met het zwarte scenario", zegt Schelberg over de situatie in Twente. "Dat betekent dat de plannen daarvoor op tafel liggen, maar het is nu nog niet aan de orde. De situatie is nog niet zo nijpend als in IJsselland."

Schelberg doet een beroep op de inwoners van Twente. "Iets wat niet verboden is, is nog niet per se verstandig. Daarmee bedoel ik te zeggen dat er nog heel veel mag. Maar vraag je af of het ook verstandig is. Ik heb moeite met dingen die we nog voor de fun doen samen. Besef je wel dat er heel veel mensen in de zorg bezig zijn voor je."

82 procent van de Twentenaren heeft zich volgens de GGD laten vaccineren. Hoeveel geduld moeten zij nog hebben? "Zolang dit duurt", antwoordt Schelberg. "Dat is een heel beroerd antwoord, want die pandemie die duurt en die duurt en die zal ook niet dit jaar afgelopen zijn. Maar we moeten het samen doen, ook om een strengere lockdown te voorkomen. Ja, het is vervelend en vermoeiend."

Drukte bij de teststraten

Vooral bij de groep 10-19 jaar werden in Twente de afgelopen zeven dagen veel nieuwe besmettingen vastgesteld. "We zien in het voortgezet onderwijs veel clusters", zegt Reinier van Broekhoven van de GGD Twente. De opleving van de coronacijfers zorgt voor forse drukte bij de teststraten. Wie een afspraak voor een coronatest wil maken, kan soms nu niet terecht. "We werken aan het opschalen van de teststraten. Maar de vraag is zo hard toegenomen, dat we daar niet direct aan kunnen voldoen", aldus Van Broekhoven.

Ook bij de GGD in IJsselland is het druk bij de testlocaties. "Maar we kunnen het aan, hier is nog voldoende capaciteit", zegt GGD-directeur Rianne van den Berg. "We kunnen nog verder opschalen, bijvoorbeeld ook in de avonduren."