Vijf miljoen voor tien plannen in Overijssel: schaapskuddes gered, 's Heerenbroek bijna van hoogspanning af

De provinciale politiek trekt 1,7 miljoen euro uit voor het onder de grond brengen van de hoogspanningslijnen bij ’s Heerenbroek, en investeert daarnaast in fietspaden, faunaknelpunten en erfcoaches. Ook komt er geld voor de gescheperde schaapskuddes. Dertien van de veertien fracties komen vandaag met een 'actieplan', waarin ze voor volgend jaar vijf miljoen euro verdelen over tien punten die ze samen belangrijk vinden.

Het grootste bedrag gaat naar het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen bij ’s Heerenbroek. 'Een belangrijke stap om een langslepende kwestie op te lossen', schrijven de partijen. Inwoners van ’s Heerenbroek wachten al sinds 2009 op het ondergrond brengen van hoogspanningslijnen. Het grootste gedeelte van het geld dat daarvoor nodig is, is er nu. Maar er is nog ongeveer een half miljoen extra nodig om de onderkabeling te kunnen realiseren.



Schaapskuddes

De traditionele schaapherders en hun kuddes kunnen weer even vooruit. Met het wegvallen van een aflopende provinciale subsidie dreigden de kuddes failliet te gaan, maar de partijen willen de regeling nu voor een jaar verlengen, zodat kan worden gezocht naar een structurele financiering voor de herders en hun schapen.

De partijen trekken ook 750.000 euro uit om landschapselementen aan te leggen en te herstellen, en investeert ruim een half miljoen extra in het aanleggen en veiliger maken van fietspaden en fietsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een fietspad bij natuurgebied Engbertsdijksvenen.

Erfcoaches

De provincie trekt ook een half miljoen uit zodat erfcoaches meer agrariërs kunnen helpen met hun toekomst. Erfcoaches ondersteunen agrariërs met het zoeken naar een 'eerlijk' verdienmodel en het verbeteren en verduurzamen van hun erf. Ze doen volgens de partijen 'belangrijk werk voor een sector die het zwaar heeft'.

Er gaat een ton naar 'passende woonvormen' voor ouderen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Dat gebeurt met behulp van 'regioteams'

Oversteekplaatsen

De komende tien jaar zou al ruim tien miljoen euro worden uitgegeven aan de aanleg van oversteekplaatsen voor wild. Maar er zijn in Overijssel nog twintig urgente knelpunten waar regelmatig reeën, otters of dassen worden doodgereden. Door een half miljoen extra uit te trekken kan een aantal van deze locaties aangepakt worden.

Om verpaupering en criminaliteit tegen te gaan wordt 250.000 euro gestoken in het aanpakken van vakantieparken, vier ton gaat naar 'blauw' in het bos, om handhaving in het buitengebied te intensiveren.

Voor startende en kleine toneel- dans- of theatergezelschappen maakt de provincie ruim twee ton beschikbaar. De SGP maakt als enige partij voorbehoud bij deze regeling en zal de regeling niet steunen. De partij heeft principiële bezwaren tegen het soort producties dat uit de regeling gefinancierd kan worden.

Unieke samenwerking

Het is voor het eerst dat Overijsselse partijen op deze manier samenwerken. Bij de voorjaarsnota stonden de Overijsselse oppositie en coalitie nog lijnrecht tegenover elkaar. Alle voorstellen van de oppositie werden toen weggestemd. “Zo’n dieptepunt wilden we niet nog eens meemaken,” schrijven de partijen. “Daarom hebben we de koppen bij elkaar gestoken om samen een plan te schrijven dat op de breedst mogelijke steun kan rekenen.”

Alleen Forum voor Democratie doet niet mee in de polonaise.