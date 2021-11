Theaterstuk DHLOMO wordt voorstelling met boodschap: gelijke kansen voor iedereen

Door: Gerben Oost

De ambities van de stichting met DHLOMO zijn groot. De makers mikken 15 keer op een uitverkocht huis. "In totaal 30.000 bezoekers", vertelt Koops, die onder de indruk lijkt van zijn eigen woorden als hij dat bezoekersaantal hardop uitspreekt. Indrukwekkend is ook de locatie waar de voorstelling wordt uitgevoerd. "Het veld van Erve Asito, het stadion van Heracles Almelo, is ons podium. Het publiek zit op de lange zijde van stadion, aan de kant van de hoofdingang."

Darius' levensverhaal past perfect in het verhaal dat wij willen vertellen Boudewijn Koops, stichting Gelijkspel

Het theaterstuk wordt nu geschreven. "Dat doen we met een heel artistiek team", licht artistiek directeur Koops toe. Bij stichting Gelijkspel doet hij dat samen met Ilona Kevelham, met wie hij ook een duo vormt bij het Zwolse productiebedrijf De Stadsproductie. Hier deden Koops en Kevelham ervaring op met het organiseren van grootschalige theaterproducties. Meer dan tienduizend bezoekers kochten in 2018 een kaartje voor De Wilde Deerne, een bijzonder verhaal over een verwilderd meisje dat leefde in de bossen bij Zwolle.

Met DHLOMO slaan ze een nieuwe weg in. "Met deze voorstelling willen we een maatschappelijk thema bespreekbaar maken. In dit geval hebben we gekozen voor inclusie, gelijke kansen voor iedereen. Een onderwerp dat hoog op de agenda staat bij bedrijven en de politiek. DHLOMO is een van de vijf projecten van stichting Gelijkspel, waarmee we in Oost-Nederland een dialoog op gang willen brengen over inclusie, dus over gelijke kansen voor iedereen."

Mensen kunnen om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Maar ook door armoede of laaggeletterdheid. (bron:movisie.nl)

"Het levensverhaal van oud-profvoetballer Darius Dhlomo, zijn karakter en de figuur die hij was, past perfect in het verhaal dat wij willen vertellen", aldus Koops. "Hij was een multi-talent die er heel bewust voor koos om vanuit Zuid-Afrika in Twente te gaan wonen. Een zwarte man in een overwegend witte gemeenschap. Hij is de sleutelfiguur in alle projecten over gelijke kansen waar we mee bezig zijn."

Steve Mokone, Zwarte Meteoor

Eerlijkheidshalve moet Koops bekennen dat hij tot voor kort nog nooit had gehoord van Darius Dhlomo. "De voorstelling had ook over Steve Mokone kunnen gaan. Een andere zwarte voetballer die bij Heracles voetbalde." Over Mokone, ook wel de Zwarte Meteoor genoemd, is veel gezegd en geschreven. NOS-sportjournalist Tom Egbers uit Almelo schreef een boek over hem, dat later werd verfilmd.

"Er bleek dus een goede nummer twee te zijn, Darius", zegt Koops. Het is de Zwolse schrijver en historicus Wim Coster, met wie Koops eerder samenwerkte bij de voorstelling van de Wilde Deerne, die hem het opmerkelijke verhaal van Dhlomo uit de doeken doet. "Wim had me al eens verteld over Dhlomo, dat hij een van de sporthelden van Overijssel was. Meer wist ik niet over hem. Later kwam ik erachter dat Wim een boek over Dhlomo heeft geschreven."

Darius Dhlomo en Nelson Mandela. (Foto: Gelijkspel)

Voormalig Heracles Almelo-speler Darius Mfana Temba Dhlomo overleed in juni 2015 op 83-jarige leeftijd. Hij werd door velen gezien als een multi-talent. Hij was voetballer, bokser, muzikant en activist. Hij kwam in 1958 bij Heracles spelen. Hij speelde vier seizoenen voor de Almeloërs, waar hij onder anderen samenspeelde met die andere clublegende: Steve Mokone. Na Heracles speelde Dhlomo ook voor Vitesse en de Overijsselse clubs Tubantia en Enschedese Boys.

Na zijn profcarrière vestigde hij zich in Enschede, waar hij onder meer ruim acht jaar gemeenteraadslid was namens de PvdA. Ook was hij leraar in de stad en een verdienstelijk bluesmuzikant. Dhlomo was behalve voetballer ook bokskampioen van zwart Zuid-Afrika. In zijn periode voor Heracles bokste hij onder anderen met Nelson Mandela.

De voorstelling DHLOMO wordt in mei en juni 2022 in totaal 15 keer gespeeld in Erve Asito, het stadion van Heracles Almelo. Stichting Gelijkspel is voor de voorstelling op zoek naar acteurs, decorbouwers en andere vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich hier melden.