200 Almelose mantelzorgers in het zonnetje gezet

Het wokrestaurant Fusion Plaza in het centrum van Almelo is de feestelijke locatie waar tweehonderd mantelzorgers, vrijwel allemaal met een introducee, samenkomen. "Zo'n speciale dag is heel erg belangrijk. Mantelzorgers zorgen het hele jaar door. Daarom mogen zij ook eens verwend worden", legt Jacqueline ter Beek van Mantelzorg Almelo uit.

Waardering

"Ik was zes jaar mantelzorger van mijn man en nu van de onderbuurman. Ik vind het erg belangrijk, ik heb dan ook een zorghart", vertelt Alice van der Vis die altijd waardering voelt voor haar werk. "Maar ik vind het voor iedereen wel heel belangrijk dat je even in het zonnetje wordt gezet."

De mantelzorgers kregen een diner in het Almelose wokrestaurant cadeau (Foto: RTV Oost)

Het etentje voor de in totaal vierhonderd gasten komt volledig voor rekening van restauranteigenaar Bin Zhou. "De horeca had het vorig jaar zwaar, maar er zijn mensen die het vorig jaar nóg zwaarder hadden. En daarbij: heb je een reden nodig om een goed doel te steunen?" vraagt hij zich hardop af. "We moeten de mantelzorgers belonen voor hun goede werk. Dat vind ik erg belangrijk en wil ik op deze manier doen."

'Eten en genieten'

Ook wethouder Eugène van Mierlo van was de partij en sprak de mantelzorgers toe. "Jullie zijn goud waard", met die woorden sprak hij zijn waardering voor de vrijwilligers uit. Mantelzorgers die niet aanwezig konden zijn, misten weliswaar het etentje en de toespraken, maar zijn niet vergeten. "Zij krijgen allemaal een tasje met een verrassing."

Behalve de toespraken is de programma volgens Ter Beek vrij simpel. "Gewoon lekker eten en genieten van het verwenmoment."