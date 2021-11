Beruchte Tinder-oplichter Gerrit B. nog maar net op vrije voeten en doet alweer van zich spreken

De beruchte Tinder-oplichter Gerrit B. is weer opgedoken. Deze keer doet hij zich in Stad Groningen van zich spreken. Behalve dat hij opnieuw op datingsite Tinder actief zou zijn, zou hij ook hebben toegeslagen bij een voetbalclub. Gerrit B. was na het uitzitten van een celstraf nog maar net weer op vrije voeten. Hij was juist bij de voetbalclub geplaatst om hem zo voor te bereiden op zijn terugkeer in de maatschappij.

Gerrit B. kwam eerder in het nieuws omdat RTV Oost uitgebreid aandacht besteedde aan zijn handel en wandel.

Daarbij valt vooral op dat Gerrit B. in het echt in de verste verte niet lijkt op het zongebruinde fotomodel, met wiens portret hij op Tinder pronkt. Maar als hij eenmaal met vrouwen contact heeft gelegd, vallen ze blijkbaar toch voor de Twentse casanova. Volgens een van de slachtoffers met dank aan zijn gladde praatjes.

Marga Bult

Behalve dat hij via Tinder heeft toegeslagen, had hij ook de bekende zangeres Marga Bult financieel uitgekleed. Daarbij wist hij haar te vertrouwen te winnen door via een Alzheimerstichting - waarvan Marga Bult ambassadeur is - contact met haar te leggen. Vervolgens vertelde hij haar allerlei zielige verhalen over zijn vader die aan de ziekte zou lijden.

Goedlachs

Nadat B. hij zijn celstraf had uitgezeten, ging hij aan de slag bij een voetbalclub in Stad Groningen, waar hij in het kader van zijn resocialisatie via de reclassering een baantje kreeg.

Daar ontpopt de goedlachse en amicale Gerrit B. zich - onder zijn alter ego Erik - tot manusje van alles. De rondborstige tukker met kaal hoofd staat voor iedereen klaar en strooit kwistig met rondjes, zo meldt de Groningse website Sikkom.

Erik - annex Gerrit B. - regelt kleding voor nieuwe leden en houdt er tal van handeltjes op na. Van mobieltjes tot elektrische fietsen, waarvoor een aanbetaling moet worden gedaan. De spulletjes heeft hij weten te ritselen via een vriend van hem die een elektronicazaak heeft, zo houdt hij de voetballers voor.

Argwaan

Ook regelt Gerrit B. de clubkleding voor nieuwe leden en is hij de grote organisator van een trainingskamp, waarbij tijdens een voetbaltoernooi de conditie moet worden aangescherpt. Maar er ontstaat argwaan als blijkt dat de deelnemers aan het trainingskamp verschillende bijdragen moeten betalen. Zo hangt de hoogte van het bedrag onder meer af van het aantal goals dat iemand scoort. En wat vooral opvalt: de politieagenten uit het team laat B. links liggen.

De zaak komt uiteindelijk aan het licht wanneer de voetballers contact opnemen met de organisator van het toernooi. 'Erik' blijkt slechts een klein bedrag te hebben overgemaakt. De voetballers gaan op onderzoek uit en stuiten op de verhalen op de website van RTV Oost, waarin het verleden van Gerrit B. alias Erik uitgebreid wordt belicht.

Gedaanteverwisseling

De voetballers stappen met de informatie naar het bestuur, waarop aan het licht komt dat B. intussen al meerdere pogingen zou hebben gedaan om leden op te lichten. Die zaak is destijds met het bestuur in den minne geschikt na een goed gesprek met B., die vervolgens de schade vergoedt.

Aangifte

Al ging dat niet helemaal vanzelf. Zo zou Gerrit B. het bestuur hebben bedreigd. En bleek vervolgens dat zich de afgelopen tijd achter de schermen de nodige perikelen hebben voorgedaan. Er komen verhalen los over de gedaanteverwisseling die 'Erik' ondergaat wanneer argwanende klanten bij hem opheldering eisen over bepaalde feiten. De immer gezellige allemansvriend kan dan binnen de kortste keren uiterst agressief en intimiderend reageren.

Na de nieuwste feiten laten de voetballers het er niet bij zitten. Ze hebben intussen aangifte gedaan, meldt jongerenwebsite Sikkom.

Fluiten naar spullen

Zoals destijds gemeld, is B. in zijn toenmalige woonplaats Nijverdal bekend onder zijn roepnaam Gerrit. In de rest van zijn geboortestreek bediende hij zich in een later stadium het liefst van de naam Erik.

Reeds voor de 'Tinder-affaire' stond hij ook al bekend als handelaar in onder meer mobieltjes, laptops en elektrische fietsen. Zijn klanten betaalden ervoor, maar konden vervolgens fluiten naar hun spullen.

Uit een reconstructie door RTV Oost bleek dat Gerrit B. begin 2016 al eens is aangehouden, maar dat hij in afwachting van zijn rechtszaak weer op vrije voeten werd gesteld. Vervolgens lichtte hij in de loop van 2017 meerdere personen op, onder wie de Tinder-date. Na zijn veroordeling verkaste hij naar Groningen, waar hij zijn oude praktijken weer lijkt te hebben opgepakt.

De voetbalclub, waar hij werkte in het kader van zijn resocialisatie, heeft inmiddels aangifte tegen hem gedaan.