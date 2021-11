Een tweede leven voor Jezusbeeld met elf tenen

Dat het Jezusbeeld een emotionele waarde heeft voor de gelovigen, begrijpt Van der Meer. "Er zijn wel mensen die er steun aan hebben gehad, denk ik." Zelf heeft de Oldenzaalse restaurateur helemaal niets met religie of geloof, al ziet hij wel de schoonheid ervan in. "Ik kan er wel van genieten hoe het gemaakt is, het zijn wel kunstwerkjes."

Het beeld is een gatenkaas (Foto: Eigen foto rtv Oost / Ina Brouwer)

Extreem toegetakeld

Het kunstwerk dat hij onder handen neemt is een corpus. Het was al losgemaakt van het kruis. "Ik zag 'm staan, Jezus, hij leek helemaal vol met poeder." Het bleek houtworm. Het beeld woog praktisch niets meer, het was net een spons. "Als je een spons opensnijdt, zo zou dit beeld er ook uitzien. Hij is echt extreem toegetakeld."

Het beeld werd vorige week behandeld met een bestrijdingsmiddel en in plastic gewikkeld. Vandaag komt hij weer uit de verpakking. Met een hogedrukspuit verwijdert Van der Meer stof uit de gaatjes die de wormen hebben achtergelaten.

Van der Meer werkt geconcentreerd aan het Jezusbeeld (Foto: Eigen foto rtv Oost / Ina Brouwer)

Daarna brengt hij een soort van vloeibaar hout aan op het beeld. De gaatjes lopen mooi vol, "en dat is gunstig", zegt Van der Meer, "zo wordt het beeld van binnen ook harder en kan hij misschien weer honderd jaar mee."

Een teen teveel

Hij bekijkt het beeld nog eens goed. "Jezus heeft aan deze kant zes tenen. Beetje jammer." Dat hij ook een gat in de hand heeft, tja, dat spreekt voor zich. "Mogen we wel grapjes maken over het geloof?"

Jezus heeft een teen teveel (Foto: Eigen foto rtv Oost / Ina Brouwer)

Het beeld gaat na restauratie weer terug naar de naar de geloofsgemeenschap. Van der Meer beseft dat de komende jaren nog veel meer kerken de deuren gaan sluiten. "Bel gerust. Wij ontruimen wel."