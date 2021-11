Week van de Pleegzorg: "Hoe vaker het onder de aandacht komt, hoe beter"

Ook in Overijssel is er een schrijnend tekort aan pleegouders (Foto: ANP / Sem van der Wal)

Zijn er steeds meer kinderen die een pleeggezin nodig hebben, of steeds minder gezinnen die een kind willen opnemen? In de Week van de Pleegzorg, die van 3 tot 10 november werd georganiseerd, werd in heel Nederland aandacht besteed aan de pleegzorg. Deze aandacht is hard nodig, want niet alleen Overijssel, maar ook de rest van Nederland kampt met een schrijnend tekort aan nieuwe pleegouders.

Dat die Week van de Pleegzorg een succes was, blijkt wel uit het aantal informatieaanvragen dat tot nu toe binnen is gekomen. "We hebben zelfs een extra informatieavond in moeten plannen voor de belangstellenden", vertelt Roelanda Bos. Zij werkt voor Jarabee, de jeugdzorgorganisatie in Twente die ook verantwoordelijk is voor de pleegzorg in Twente.

Volgens Bos was de informatieweek heel belangrijk. "De ervaring leert dat het onderwerp elke keer opnieuw onder de aandacht moet worden gebracht bij mensen. Soms nemen ze daarna toch de stap waar ze misschien al heel lang over nadenken, over twijfelen."

Plekken blijven bezet

Het probleem van het tekort aan nieuwe pleegouders heeft volgens Bos onder andere te maken met het feit dat veel kinderen langer in zo'n gezin blijven wonen. "Daardoor blijft die plek bezet. Tegelijkertijd worden er wel steeds weer nieuwe kinderen aangemeld."

"Eigenlijk speelt het probleem al jaren. Er zijn gezinnen die uiteindelijk om wat voor reden dan ook stoppen en het aantal kinderen dat wordt aangemeld, blijft redelijk constant." Er zijn dus steeds nieuwe gezinnen nodig, vertelt Bos.

Behoorlijke rugzak

Je moet veel ruimte hebben, wil je in aanmerking komen als pleeggezin. "Niet per se ruimte in je huis, maar vooral ruimte in je leven." Volgens Bos vraagt het namelijk wel veel van je. "Een kind komt vaak met een behoorlijke rugzak vol ervaringen die heel moeilijk zijn geweest."

"Het vraagt veel van pleeggezinnen, daarom is het ook belangrijk dat je er goed over nadenkt. Is het inderdaad wat voor mij? Want als je eenmaal een kind in je gezin hebt, dan moet je er ook echt voor gaan."

Landelijk probleem

Het probleem speelt niet alleen in Twente, maar is landelijk. "Eigenlijk is er overal een schrijnend tekort, heel Nederland heeft er last van." Bos hoopt dat de aanmeldingen nog even binnen blijven stromen en hoopt dat het onderwerp blijft leven. "Hoe vaker het onder de aandacht komt, hoe beter."