H&M Almelo sluit deuren: "Heel erg jammer"

Het populaire kledingconcern H&M sluit haar deuren in het centrum van Almelo. "Mede omdat mensen meer online zijn gaan shoppen is de H&M haar filialen gaan heroverwegen en dat is ontzettend jammer," vindt Eduard Plate. Volgens de centrummanager van Almelo draaide de publiekslieveling juist op die plek relatief goed: "De winkel deed het goed vergeleken bij andere filialen in de regio."

Wat er met de medewerkers gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. "H&M is groot en zal wel proberen om ze een alternatief aan te bieden", zegt Plate. "Daarnaast zie je dat er in de winkelbranche veel behoefte is aan personeel." Volgens de centrummanager hoeven de medewerkers van de Almelose vestiging niet bang te zijn dat ze zonder werk komen te zitten.

De meeste medewerkers werken er al lange tijd, volgens Plate. "Het zijn mensen die echt verstand hebben van mode, van klanten en van winkels. Je wordt altijd goed door ze geholpen", aldus Plate.

Sluiting voorjaar van 2022

Het filiaal hoeft niet per direct haar deuren te sluiten. Naar verwachting blijft de winkel in de Galerij nog tot het voorjaar van 2022 open. Wat er daarna met het pand in de binnenstad gebeurt, is nog even afwachten. "We gaan in ieder geval met de eigenaresse van het pand in gesprek om samen weer nieuwe ondernemers te vinden", zegt de centrummanager.

"Het is een aantrekkelijke plek." Volgens Plate is het een locatie in Almelo waar alle formules goed draaien. De centrummanager vreest er dan ook niet voor dat het pand leeg zal blijven staan. "We moeten Almelo op een goede manier presenteren."

Voor je het weet gooi je de glazen van je eigen winkelcentrum in Eduard Plate, centummanager Almelo

Verschuiving naar online

Veel klanten vinden het volgens de centrummanager erg jammer dat de publiekstrekker haar deuren gaat sluiten. "Er ontstaat ook wel het besef dat we een beetje moeten oppassen met z'n allen. Hoe meer wij online gaan kopen, hoe zwaarder de winkels het krijgen." Plate ziet dat het percentage online shoppers sterk is gestegen door corona.

"Vergeet niet te kopen in je eigen centrum", zegt Plate. Dat is volgens hem de belangrijkste voorwaarde om een centrum overeind te houden. "Voor je het weet gooi je de glazen van je eigen winkelcentrum in."

Meerdere locaties sluiten

Dat het Zweedse concern wereldwijd 250 winkels zou gaan sluiten, werd vorig jaar al bekend gemaakt. "We werken voortdurend aan het verbeteren van onze klantbeleving en het optimaliseren van ons portfolio. Dat betekent dat we gedurende het jaar nieuwe winkels openen, verbouwen, verhuizen en soms ook sluiten", zegt een woordvoerder van de H&M. Vooralsnog staan er volgens de woordvoerder geen verdere sluitingen gepland in Overijssel.