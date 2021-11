GA Eagles presenteert jaarcijfers: "Ondanks coronategenvallers een positief seizoen"

Omzet

“De omzet (voor transferresultaten) is zo’n €1 miljoen gedaald ten opzichte van het seizoen 2019/2020. Dit heeft alles te maken met COVID-19 (corona) en de gevolgen daarvan, zoals het spelen van wedstrijden zonder publiek. Voorafgaand aan het seizoen was de verwachting nog dat er vanaf januari 2021 gespeeld zou worden in een volle Adelaarshorst. Helaas was de realiteit anders en hebben we feitelijk continu voor lege tribunes gespeeld."

"De optelsom ticketing, horeca, sponsoring en merchandising liep daardoor €1 miljoen terug ten opzichte van seizoen 2019/2020, dat in feite ook al in negatieve zin geraakt werd door corona. Niet alleen de club, maar vooral ook onze sponsoren, seizoenkaarthouders en sympathisanten zijn erg geraakt door de coronabeperkingen. De club is dankbaar voor de onvoorwaardelijke steun van eenieder naar de club, ondanks het beperkte stadionbezoek. We zijn dan ook erg blij dat we deze trouw in ieder geval met sportieve topprestaties hebben kunnen ‘terugbetalen’. Inmiddels weten we weer eens te meer wat voor positief effect een volle Adelaarshorst kan hebben op de ploeg.”

Operationele kosten

“De operationele kosten in het seizoen 2020/2021 liggen op een vergelijkbaar niveau als in het seizoen 2019/2020; in beide jaren rond de €4,9 miljoen. Vanwege de nog niet volledig in te calculeren financiële impact van corona hadden we als directie voorafgaand aan het seizoen enkele kostenbesparingen doorgevoerd, met als meest ingrijpende de verlaging van het spelersbudget met €250 duizend. Door de promotie naar de Eredivisie en het uitkeren van promotiebonussen zijn de kosten direct gerelateerd aan spelers en spelerssalarissen uiteindelijk op €1,63 miljoen uitgekomen. In het seizoen 2019/2020 was dit €1,68 miljoen.”

Transferresultaten

“De transferresultaten over seizoen 2020/2021 komen uiteindelijk op €1,4 miljoen. Zoals bekend zijn Jay Gorter, Sam Beukema en Maël Corboz verkocht aan respectievelijk Ajax, AZ en SC Verl. De transferresultaten zoals hier beschreven zijn de netto transferresultaten, dus inclusief de betalingen van solidariteitsbijdragen conform FIFA-reglementen en betalingen aan spelers en derden. In deze transferresultaten zijn toekomstige bonussen en doorverkooppercentages vanzelfsprekend nog niet opgenomen.”

Bedrijfsresultaten

Het bedrijfsresultaat voor transferresultaten kent een verlies van 579 duizend euro, het bedrijfsresultaat na transferresultaten is 824 duizend euro in de plus. “Go Ahead Eagles voert een financieel duurzaam beleid, hetgeen inhoudt dat we streven naar een positief bedrijfsresultaat voor transferresultaten. Zo behaalde de club in seizoen 2019/2020 een positief bedrijfsresultaat voor transferresultaten van €362 duizend."

"In het seizoen 2020/2021 werd dit helaas niet gehaald vanwege de langer voortdurende coronacrisis en onder meer het spelen zonder publiek als gevolg daarvan. Gelukkig hebben de transfers er uiteindelijk ervoor gezorgd dat er onder aan de streep een positief bedrijfsresultaat is behaald. Een concrete bestemming voor de behaalde winst ligt aan de horizon.

Verbouwen stadion

De club wil duurzame extra inkomstenstromen genereren door het verbouwen van het stadion. Hoe eerder het lukt dit voor elkaar te krijgen, hoe vaster de toekomstige hogere inkomstenstroom zal zijn, zodat de sportieve ontwikkelingen en resultaten van de Voetbalopleiding en het eerste team structureel hoger komen te liggen. Zo blijft de club duurzaam en financieel gezond en tegelijkertijd een zo hoog mogelijk sportief succes nastreven.”

Toetsing KNVB Licentiecommissie

“Binnen de KNVB wordt vanuit de licentiecommissie het genoemde Financial Rating System (FRS) model toegepast om clubs te categoriseren naar hun financiële gezondheid in relatie tot hun licentieaanvraag. Hiermee wil de KNVB zorgdragen voor een gezonde bedrijfstak. Het huidige FRS is opgebouwd uit zes kernvariabelen. De informatie uit de jaarcijfers/prognose leidt via de financiële kernvariabelen uiteindelijk tot een resultaat/score per kernvariabele."

"Het minimale aantal punten dat behaald moet worden om een licentie te krijgen, is 15 punten. Het maximale aantal punten dat te halen is, is 40. Conform de FRS behaalt Go Ahead Eagles momenteel 37 punten, waaruit geconcludeerd mag worden dat de club op financieel vlak een goedkeuring zal krijgen voor zijn licentieaanvraag. Iets waar we met z’n allen trots op mogen zijn, want iedereen draagt hier op zijn/haar manier elk jaar weer een steentje bij”, aldus Van Dop.