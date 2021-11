Op bezoek bij de Bondschurk die nu ‘gewoon’ in Dalfsen woont

"Het is een gouden stempel in mijn paspoort als acteur." dat zegt Jeroen Krabbé over zijn filmcarrière, met als hoogtepunt zijn rol in een James Bond-film. Hij is één van de mensen die we bezoeken in de tweede aflevering van de docu-serie 'Tijd genoeg'. Daarnaast gaan we langs bij Doe Maar-zanger Henny Vrienten en schrijfster Marjan Berk.