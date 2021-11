Beleggingsfonds met 200 miljoen op zak gaat investeren in Kennispark in Enschede

De ontwikkelingen op Kennispark Twente moeten in stroomversnelling komen. Daarom hebben de Universiteit Twente en de gemeente Enschede een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ASR Dutch Science Park Fund. Het beleggingsfonds, dat in 2019 startte met een bestedingsruimte van 200 miljoen euro, krijgt voor onbepaalde tijd het voorkeursrecht op gronden in het gebied tussen de Grolsch Veste en de UT-campus.

De wens van de gemeente is dat er op het voormalige Business & Science Park (inmiddels in combinatie met de UT omgedoopt tot Kennispark Twente) een ware innovatiecampus ontstaat. Er moet ruimte zijn voor start-ups die bij het profiel van de Universiteit Twente passen en zogeheten scale-ups die de opstartfase net voorbij zijn.

Maar ook wordt gedacht aan voldoende woon- en werkruimte voor 'young professionals', kantoren en onderwijsgebouwen. En dat alles binnen het streven van de gemeente om jonge talenten aan te trekken en te behouden voor Enschede.

Zestig vastgoedeigenaren

De eerste ontwikkelingen op het Kennispark Twente zijn al in gang gezet. Zo wordt er al rekening gehouden met de komst van een parkeergarage en twee kantoorgebouwen met laboratoriums en vergaderruimten tegenover de campus langs de Hengelosestraat. Maar om de ontwikkelingen te versnellen ziet de gemeente het liefst zo min mogelijk (nieuwe) pandeigenaren. Op dit moment zijn de panden en kavels in het gebied in het bezit van zestig vastgoedeigenaren.

Eerste kooprecht op kavels

Door de samenwerkingsovereenkomst met ASR verkrijgt het beleggingsfonds van de verzekeringsmaatschappij een eerste optie op gronden binnen het Kennispark Twente. In de praktijk betekent dit dat de kavels in het gebied als eerste door het Dutch Science Park Fund aangeschaft mogen worden, voordat andere geïnteresseerde kopers er voor in aanmerking komen.

We hebben geen einddatum gekozen, om het fonds de tijd te geven June Nods, wethouder Financiën in Enschede

Onder welke voorwaarden dat gebeurt, is nog niet bekend. Die stukken liggen de komende maand slechts ter inzage voor gemeenteraadsleden, zodat zij nog wensen en bedenkingen kunnen plaatsen. Wel is duidelijk dat het voorkeursrecht voor onbepaalde tijd is. "Natuurlijk zijn er voorwaarden waardoor we uit elkaar kunnen", aldus wethouder June Nods. "Maar we hebben bewust geen einddatum gekozen, om het fonds de tijd te geven." De wethouder hoopt dat de eerste nieuwe gebouwen op de innovatiecampus langs de Hengelosestraat in 2026 zijn gerealiseerd.

Start-ups en scale-ups

ASR Dutch Science Park Fund richt zich op de negentien meest ontwikkelde kennisparken van Nederland. Eerder ging het fonds al een samenwerkingsovereenkomst aan met Technische Universiteit in Delft. De eindbelegger heeft daar inmiddels een vastgoedportefeuille opgebouwd, maar is ook op de campus van de Universiteit Twente geen onbekende. Het gebouw The Gallery is namelijk ook in bezit van ASR DSPF.

De bedoeling is dat het beleggingsfonds zich aan de doelen op het Kennispark Twente houdt, zoals het bieden van werkgelegenheid. 'Deze banen worden in belangrijke mate gecreëerd doordat startups doorgroeien naar scale-ups en uiteindelijk volwassen bedrijven worden', schrijft het college van Enschede. 'Met name voor scale-ups ontbreekt het aan passende huisvesting en voorzieningen op Kennispark, waardoor hun ontwikkeling geremd wordt of waardoor bedrijven zelfs verhuizen naar een locatie buiten de regio.'