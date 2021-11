Druk vanuit de zorg op burgemeester Oldenzaal neemt toe: "Hoop op streep door carnavalsfeest"

Met het Leedkesfestival wordt zaterdag het carnavalsseizoen in Oldenzaal afgetrapt. Zo'n 900 mensen komen naar het feest op de binnenlocatie van Rouwhorst.

Burgemeester Patrick Welman zei dinsdag dat hij niet van plan is om een streep door het feest te zetten. "De elfde van de elfde is geen traditie zoals dat in het zuiden van het land wel het geval is; wij hebben hier geen grote feesten in november. Zaterdag gaat het om een heel bescheiden groep", aldus Welman.

Ik denk niet dat we zo'n groot feest in deze vorm door moeten laten gaan Michel van Erp van vakbond NU'91

"We houden de situatie nauwlettend in de gaten"

Via de Facebookpagina laat de organisatie weten dat na overleg het Leedkesfestival vooralsnog door kan gaan. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten. We vragen iedereen wel uitdrukkelijk de coronamaatregelen te respecteren en toe te passen," schrijft OCV De Kadolstermennekes op Facebook. "Mocht de situatie veranderen, dan laten we dit uiteraard zo snel mogelijk weten."

Vakbonden

Michel van Erp van vakbond NU'91 zegt met een dubbel gevoel te kijken naar het carnavalsfeest in Oldenzaal. "Ik gun iedereen z'n feestje, maar de carnavalsfeesten houden de zorg wel bezig. Wij roepen de burgemeester op om ook verder te kijken, naar de mensen in de zorg en naar de mogelijke gevolgen van dit feest voor de zorg. Ik denk niet dat we zo'n groot feest in deze vorm door moeten laten gaan."

Vakbond FNV Zorg & Welzijn hoopt dat er een streep gaat door de carnavalsfeesten die de komende tijd op de rol staan. "Onbegrijpelijk dat er niet meer rekening met de zorg wordt gehouden, zeker nu het aantal besmettingen alweer bijna recordhoogtes bereikt", zegt bestuurder Elise Merlijn.

"De druk op het ziekenhuispersoneel gaat naar recordhoogte. Het is spelen met vuur als je door onverantwoordelijk gedrag nog meer vraagt van onze zorgverleners. We roepen iedereen op om zijn verantwoordelijkheid te nemen, zowel Rijk, gemeenten als mensen zelf."

Burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal (Foto: Gemeente Oldenzaal)

'Gezond verstand'

Vakbond CNV Zorg & Welzijn zegt geen uitspraken te willen doen over de situatie in Oldenzaal. Woordvoerder Andre van der Vlugt hoopt wel dat mensen hun verstand gebruiken. "Veel zorgpersoneel zit er helemaal doorheen, heeft van de zomer maar amper vakantie kunnen nemen. Het ziekteverzuim is hoger en langer en de voorspelling is dat de piek van de huidige golf nog niet is bereikt."

Oproep MST-directeur

Maandag riep MST-bestuursvoorzitter Jan den Boon carnavalsverenigingen op om openingsfeesten voor het carnavalsseizoen die binnen plaatsvinden af te blazen. "Als er een Outbreak Management Team voor de carnaval was, dan zouden ze waarschijnlijk toch negatief adviseren om deze feesten door te laten gaan", zei hij.

"Zorgbestuurders zeggen dit niet voor niets. Het water staat veel zorgpersoneel aan de lippen", zegt Michel van Erp van vakbond NU'91.

Een woordvoerder van burgemeester Welman heeft, ondanks herhaaldelijke verzoeken, niet meer gereageerd.