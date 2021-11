Ondanks bezwaren halen gelovigen in de Biblebelt toch een prik: "Uit verantwoordelijkheid"

Er komen veel vragen over vaccineren binnen bij de Nederlandse Patientenvereniging NPV. Een groot deel van haar achterban komt uit de reformatorische hoek. En lang niet iedereen binnen die religieuze gezindte denkt hetzelfde over vaccineren.

De vragen die bij de NPV binnenkomen, hebben volgens Astrid Bokhorst, beleidsadviseur bij de vereniging, nauwelijks betrekking op geloofszaken. "Wie uit gewetensovertuiging tegen vaccineren is, zal zijn of haar mening vanwege corona niet bijstellen", zegt de beleidsadviseur.

Vragen over veiligheid en gebruikte cellijnen

De meeste vragen die de NPV krijgt, gaan over de veiligheid van de snel ontwikkelde vaccins en de manier waarop ze zijn gemaakt. Een groot bezwaar in reformatorische kring is het gebruik van cellijnen van geaborteerde foetussen bij het maken van vaccins.

Volgens Bokhorst kun je daar op twee manieren naar kijken. "Er is een groep die zegt, 'sorry, dit middel kan ik dus niet gebruiken, want dat maakt mij mede verantwoordelijk'. De andere groep zegt, 'nee, de abortus is lang geleden gepleegd, die wijs ik af, maar dat was de verantwoordelijkheid van iemand anders. Mijn verantwoordelijkheid is vandaag of ik kan helpen een pandemie te beperken'."

Twee denkrichtingen

Volgens NPV zie je twee uiterste stromen onder christenen als het gaat om vaccineren: enerzijds wordt een vaccin dankbaar omarmd als middel dat God geeft.

Het andere uiterste gaat uit van Gods voorzienigheid. Een ziekmakend middel inspuiten wordt gezien als God verzoeken en dat is zonde. Dat was van oudsher het grootste bezwaar tegen vaccinatie. Ook het op afstand willen houden van ziekte is in die visie niet geoorloofd.

"Door de pandemie wordt er in de Biblebelt wel meer gesproken over vaccinatie. Ook wordt er meer gevaccineerd tegen corona dan tegen de bekende kinderziektes. Het virus komt dichtbij en mensen willen hun verantwoordelijkheid nemen om de ziekte op afstand te houden voor kwetsbare naasten", zegt Bokhorst.

De vaccinatie-folder van de NPV (Foto: eigen foto rtv Oost / Ina Brouwer)

Bokhorst ziet het aantal gevaccineerden in bijvoorbeeld Staphorst wel langzaam toenemen. Ook mensen die vaccinatie anders weigeren, halen nu wel een prik. "Omdat er sprake is van een pandemie laten ze zich toch vaccineren, niet uit angst maar uit verantwoordelijkheidsgevoel."

We zijn niet tegen vaccineren van mensen die dat willen Astrid Bokhorst, beleidsadviseur NPV

Ook daalt het aantal besmettingen in Staphorst sinds 16 oktober, al vertaalt zich dat laatste nog niet in de ziekenhuisopnames. Bokhorst juicht het toe dat de drempel voor vaccinatie voor mensen die dat willen, lager gemaakt wordt.

"We zijn niet tegen vaccinatie voor mensen die dat willen." Maar het verplicht stellen ervan is een brug te ver. "Dan gaan mensen de hakken in het zand zetten, ook niet-christenen, daar moeten we ver weg van blijven."

Een mix van complottheorieën en geloofsmotieven

Ze ziet met lede ogen aan dat geloofsmotieven en complotdenken in de Biblebelt vaak samen gaan. "Als je ziet wat er op internet rondgaat, plus dat je in een soort fuik verdwijnt met je zoekopdrachten, dan wordt de argwaan naar de overheid of naar de farmaceutische industrie wel heel groot."

Wie zich niet wil laten vaccineren om welke reden dan ook, heeft volgens Bokhorst een grote verantwoordelijkheid. 'Sinds predikanten en een SGP-wethouder zich hebben uitgesproken over de besmettingscijfers, begint het in te dalen." Mensen die zich niet willen laten vaccineren moeten beseffen dat daar een prijs op staat en zich aan de regels houden, meent Bokhorst.

Sleutelfiguren in de samenleving

Had de overheid niet veel meer gebruik van dit soort sleutelfiguren moeten maken? Daar zit iets dubbels in, zegt Bokhorst: "Je wil je niet voor een karretje laten spannen waarmee je een deel van je achterban van je vervreemdt. De verhoging van de vaccinatiegraad is niet het doel van de NPV."

Ze beaamt dat vaccinatie medisch gezien de weg is uit de pandemie, "maar het leven bestaat niet alleen uit medische overwegingen."

De Nederlandse Patientenvereniging (NPV) heeft een herziene folder uitgebracht waarin de belangrijkste argumenten voor en tegen vaccineren op een rijtje worden gezet.

Zondag 14 november in Hoogtij een uitgebreid interview met Astrid Bokhorst van de NPV.