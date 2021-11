VIDEO: Wie veroorzaakte de explosie aan de Geraniumstraat in Enschede?

Op camerabeelden is te zien dat een man op vrijdag 29 oktober door de straat loopt. Het is iets voor half twaalf als hij een explosief laat ontploffen bij een van de woningen. Door de klap knalt de ruit van het huis eruit, liggen glasscherven verspreid over straat en is er ook in het huis veel schade.

Bekijk hier de beelden van de explosie:

De bewoners van het huis bleven ongedeerd, ze lagen op het moment van de explosie te slapen en waren niet in de woonkamer.

"Als dat wel zo was geweest dan had dit heel anders kunnen aflopen", vertelt politiewoordvoerder Jop Heinen. "Toen ze rond half twaalf wakker schrokken van die enorme knal, troffen ze een chaos aan in huis. Overal lag glas, het kozijn was vernield en de gordijnen waren kapot. Ook waren spullen op de vensterbank gesneuveld en waren plankjes en schilderijen van de muur gevallen. Ook raakte de ruiten van een auto, die voor de woning geparkeerd stond, beschadigd. "

Geruchten

"Wat het extra heftig maakt is dat de bewoonster van het huis 28 weken zwanger is", vervolgt Heinen. Voor de politie is het nog niet duidelijk waarom juist de zwangere vrouw en haar vriend het slachtoffer werden van deze actie. "Uiteraard zijn wij in gesprek met de bewoners van het huis en ook met de buurt. We weten dat er meerdere conflicten spelen en we weten ook dat er namen rondgaan van mogelijke daders. Maar helaas bereiken die geruchten ons niet rechtstreeks. Wij moeten ons baseren op feiten en daarvoor hebben we zoveel mogelijk informatie nodig, zodat we ook de geruchten kunnen onderzoeken op waarheid."

De ruit van de woning na de explosie (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Tips?

Weet jij wie de man is die het explosief laat ontploffen? Of heb je informatie over de aanleiding? Laat het dan weten. Dat mag ook via Meld Misdaad Anoniem, dat staat los van de politie en daar worden geen namen of telefoonnummers van bellers genoteerd. Bel daarvoor 0800 - 7000.

De gratis tiplijn van de politie is te bereiken via 0800 - 6070. Je mag politie Enschede ook een privébericht sturen op Facebook, of gebruik het tipformulier.