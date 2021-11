Man rooft binnen een uur de bankrekeningen leeg van twee ouderen uit Raalte

De 79-jarige vrouw uit Raalte kan als eerste op een telefoontje van de Rabobank rekenen. Ze krijgt van een vrouw, die zegt voor de Rabobank te werken, te horen dat er wordt gerommeld met haar rekening. Ze stuurt een man, die naar haar huis komt om te helpen. Het is de inmiddels bijna klassieke truc van oplichters, ook wel bankmedewerkersfraude genoemd. Criminelen die zich voordoen als medewerkers van de bank met maar één doel: al het geld van je bankrekening halen.

Deze man haalt in Raalte het geld van de rekeningen van ouderen:

De vrouw van 79 ruikt in eerste instantie geen onraad en knipt haar bankpas op advies van de 'bankmedewerker' door. De man aan de deur vertelt dat hij de pas meeneemt naar Utrecht. In werkelijkheid staat een man enkele minuten later, op slechts honderden meters afstand van haar huis, zoveel mogelijk geld van haar rekening te halen. Echt soepel gaat dat niet, want de man staat minutenlang bij de automaat.

Petje met 'Fuckin Freezing'

Hij is gefilmd bij het filiaal van Bruna aan de Herenstraat in Raalte. Op zijn shirt staat de tekst My Brand en zijn petje valt al helemaal op omdat er met grote letters 'Fuckin Freezing' op staat.

De man met het opvallende petje, gefilmd bij Bruna in Raalte (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Al gauw blijkt dat de man aan het geld van de 79-jarige vrouw niet genoeg heeft. Want ook een man van 80 uit Raalte krijgt rond hetzelfde tijdstip telefoon. Ook hij krijgt van een vrouw alarmerende signalen te horen over zijn bankrekening. De vrouw stelt zich voor als Rabobank-medewerkster, en vraagt de man zijn bankpas in een envelop te doen. Een collega van haar zou elk moment bij hem langskomen om de envelop op te halen, dan kreeg hij binnen enkele dagen een nieuwe bankpas toegestuurd.

Zwarte auto

Uiteraard bleek ook dit gesprek een toneelstukje, want nadat de bankpas is opgehaald staat de man die een uur eerder nog bij Bruna stond te pinnen, bij de geldautomaat aan de Domineeskamp in Raalte. Daar is ook te zien dat hij uit een zwarte auto stapt. Terwijl de man gaat pinnen rijdt de bestuurder van die auto door. Bij de 80-jarige man wordt ruim duizend euro van de rekening gehaald.

"We blijven oproepen om alert te zijn voor deze manier van oplichting", zegt Jop Heinen van de politie. "Deze oplichters blijven slachtoffers maken, vooral onder kwetsbare ouderen. Het lukt ons geregeld mensen hiervoor aan te houden en rechters hebben ook al meerdere daders veroordeeld tot maandenlange celstraffen, soms tot wel 30 maanden. Criminelen die zich hiermee inlaten vergooien dus echt hun toekomst."

'Informeer ouders of grootouders'

De politie vraagt kinderen en kleinkinderen van de potentiële slachtoffers attent te maken op deze vorm van oplichting. "Informeer je ouders of grootouders hierover", zegt Heinen. "Een bank belt je nooit om een pas af te geven. Ze vragen nooit om beveiligingscodes en ze zetten je ook niet onder druk."

"Als iemand belt en zegt dat je snel moet handelen omdat er anders iets mis gaat met je rekening, hang dan meteen op en bel het juiste telefoonnummer van je bank. De bank heeft namelijk zelf alle mogelijkheden om een rekening direct te blokkeren als dat nodig is. Word je toch slachtoffer: doe dan altijd aangifte bij de politie."

Tips?

Herken je de man die bij de geldautomaten in Raalte staat? Laat het dan weten.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Raalte een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000