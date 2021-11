Uitbater muziekcafé ziet op tegen nieuwe maatregelen: "Laat horeca deel uitmaken van de oplossing"

Door: Gerben Oost

"Als er één branche is die het afgelopen anderhalf jaar zwaar is geraakt door alle maatregelen, dan is het de horeca wel", zegt Kwakman. "Maar als er één branche is die altijd heeft geprobeerd om zich aan alle maatregelen te houden, dan is dat ook de horeca. Bovendien blijkt uit allerlei onderzoeken dat de horeca, maar ook de theaters en bioscopen geen besmettingshaarden zijn."

De horeca was de afgelopen week voor minder dan 3 procent verantwoordelijk voor het aantal besmettingen. (Foto: RIVM)

Half maart 2020 moest de horeca ineens dicht. Die periode duurde bijna drie maanden. "Op 1 juni mochten we weer open en moesten we ons houden aan de anderhalve meter maatregel", zegt Kwakman. Voor café De Cactus kwam dat neer op dertig bezoekers. Met steun van zijn achterban ondernam hij actie en huurde een half jaar lang het voormalige onderkomen van de Twentse bierbrouwerij bij het Hazemeijercomplex. "Daar hadden we veel meer ruimte en konden we coronaproof ondernemen."

De pret duurde niet lang. Half oktober moest de horeca opnieuw dicht. Ditmaal voor meer dan zeven maanden. "Maar de ervaringen in de Twentse bierbrouwerij waren goed. We hadden 150 optredens gehad en nul meldingen van besmettingen. Zo lieten we zien dat er veilige oplossingen waren."

De afgelopen maanden waren de optredens weer gewoon op het podium van De Cactus, hoewel er van business as usual geen sprake is. "Van juni tot november zijn we vanaf vier uur 's middags open geweest, maar dat had geen zin. Wij zijn een avondzaak. Ons publiek werkt overdag en heeft geen tijd om 's middags of aan het begin van de avond langs te komen." Vanaf half negen tot middernacht liep het wel goed. “We hielden zeventig bijzondere theaterconcertjes op anderhalve meter afstand met bediening aan tafel. Financieel kan dat natuurlijk niet uit, maar we deden het in afwachting van verdere versoepelingen.”

Sinds 25 september heeft de horeca iets meer ruimte gekregen. De anderhalve meter maatregel verviel, maar de sluitingstijden blijven beperkt en er geldt een maximale bezetting van 75 procent van het aantal mensen dat in de locatie past. "Het houdt nog steeds niet over", vindt Kwakman. "Zeker niet omdat sinds 1 oktober de staatssteun is stopgezet. Vanaf die tijd moeten we ons zien te redden. Het is watertrappelen met de handen vastgebonden op de rug."

Vanavond hoort hij hoe hij zijn zaak de komende week kan runnen. Om zeven uur spreken minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge het volk weer toe in een persconferentie. Erwin Kwakman gaat er niet voor zitten. "Te veel stress." Zijn vertrouwen in het overheidsbeleid is allang weg. "Horecaondernemers proberen aan alle kanten hun best doen, maar we worden niet gehoord. We worden vermalen door het systeem. Ik snap nu hoe die slachtoffers van de toeslagen affaire zich voelen, want zo voel ik me ook."

"Waar is de afterparty?"

Volgens hem zou de politiek er goed aan doen om beter te luisteren naar de horecabranche. "Maak ons onderdeel van de oplossing. Elke avond om twaalf uur sluiten wij onze deuren. Daarna hoor je iedereen op straat roepen: 'Waar is de afterparty, waar is de afterparty?' Mensen hebben behoefte aan sociaal contact. Dan zijn ze bij ons aan het juiste adres." Met de horeca vallen volgens hem goede afspraken te maken over sluitingstijden en groepsgroottes. "Bij ons is er altijd toezicht op de situatie. Er komen niet meer mensen in dan is toegestaan. En wij voldoen aan de strengste ventilatienormen. Daaraan hoeft geen woning te voldoen."

Een half jaar lang huurde Kwakman de voormalige Twentse Bierbrouwerij waar hij buiten een podium plaatste. (Foto: RTV Oost)

Met de de maatregelen die nu telkens worden genomen, worden volgens de ondernemer mensen de deur uitgejaagd. Dat leidt volgens hem tot grotere besmettingsrisico's. "De komende weken had ik diverse bedrijfsfeesten gepland staan, maar een heel aantal gaat niet door. Die bedrijven hebben geen zin in gedoe met qr-codes en zo. Die gaan nu ergens particulier een feest houden waar nul komma nul controle is. Ik ben niet de enige die dit ziet gebeuren. Ik hoor het ook van collega-ondernemers."

OMT is talkshowclubje

De uitbater van De Cactus heeft ook geen hoge pet op van het OMT. "Met alle respect, maar het lijkt wel een talkshowclubje dat blij is dat het met het kabinet aan tafel mag zitten. Die mensen hadden allang een vuist moeten maken tegen de bezuinigen in de zorg. We zijn nu twintig maanden verder en er is geen IC-bed bijgekomen. Het is te schandalig voor woorden. Diederik Gommers (lid van het OMT en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) had Mark Rutte al lang bij zijn revers moeten pakken om te zeggen dat het schandalig is dat de IC's kapot zijn bezuinigd. Dat doet hij niet, hij roept alleen maar: 'vaccineren, vaccineren, vaccineren...'."

Geld verkeerd besteed

"Ik ken heel veel mensen die in de zorg werken en die zeggen dat de bezuinigingen het probleem zijn." De politiek heeft volgens Kwakman in het verleden de verkeerde keuzes gemaakt en doet dat nog steeds. "Dan huren ze allerlei commerciële partijen in die mondjeskapjes leveren tegen woekerwinsten en gaan ze in zee met partijen die tegen veel geld teststraten oprichten, waar ook nog eens veel geld mee verdiend wordt. En dan hoor je dat ze weer 45 miljoen uittrekken voor controle op handhaving. Dat geld had beter naar de zorg gekund. Als er ergens oorlog uitbreekt, dan zetten ze direct een veldhospitaal op. Nu zitten we in een pandemie, maar er komen niet meer bedden bij."

Veel vertrouwen in een goede afloop heeft hij niet en dat zal vanavond na de persconferentie niet anders zijn. "Ik vind het best angstig wat er allemaal gaande is, maar ik moet wel mee. Wat kan ik anders? De stekker eruit trekken lijkt steeds meer een reële optie te worden, maar dan ben ik mijn pensioen kwijt."