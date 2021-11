Zoektocht jonge otters gestopt, ze zijn niet gevonden

Veel vrijwilligers hebben de afgelopen dagen gezocht naar de dieren. Moeder-otter werd afgelopen zondag aangereden op de N377 bij Dedemsvaart en bleek zogende jongen te hebben. Daarom werd er direct een zoekactie op touw gezet. Dat gebeurde met behulp van een speurhond, maar ook door geluidjes af te spelen van een vrouwtjesotter in de hoop dat de jongen daarop zouden reageren. Een paar keer dacht Johan Spinder, regio-coördinator otter voor Overijssel, beet te hebben, maar helaas.

Ook tips van mensen uit de buurt die iets zagen op een wildcamera of dachten geluiden te hebben gehoord leidden tot niets. "Dan moet je op gegeven moment stoppen. De jonge otters kunnen hooguit zo'n drie dagen zonder voedsel. En we weten natuurlijk niet precies waar ze zijn. Het kan ook zijn dat ze ten prooi zijn gevallen aan een vos. We moeten realistisch zijn, dan is de zoektocht stoppen het enige wat we kunnen doen."

Aanpassingen weg

De provincie Overijssel had het nieuws over de zoektocht ook gezien en iemand van de provincie nam contact op met Johan, om te kijken wat er aan de weg gedaan kan worden. De N377 wordt aangepast en Overijssel wil kijken of eventuele fauna beschermende maatregelen nog kunnen worden ingepast. Samen met Johan Spinder wordt gekeken welke knelpunten er zijn en wat er gedaan kan worden, om te voorkomen dat meer wild wordt doodgereden. "Dat is wel positief nieuws, dan komt er toch nog wat moois uit deze zoektocht voort", reageert hij.