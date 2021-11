Sinterklaasintochten gaan 'gewoon' door

Het is nog even afwachten wat het demissionaire kabinet vanavond te vertellen heeft tijdens de persconferentie, maar de organisatoren van de sinterklaasintochten gaan ervan uit dat de geplande activiteiten gewoon doorgaan.

In Zwolle zijn ze er helemaal klaar voor. "We hebben een afgeschermd terrein voor vijfduizend mensen. De gratis kaarten hiervoor waren binnen twee dagen weg. We gaan er gewoon een heel leuk feest van maken voor de kinderen", zegt Edwin ter Burg van de organisatie van de intocht in de provinciehoofdstad.

Ter Burg gaat ervan uit dat het doorgaat, ondanks de maatregelen die vanavond worden aangekondigd in de persconferentie van het demissionaire kabinet. "We hebben wat scenario's achter de hand, zoals het online aanbieden van de intocht tot helemaal niks. Maar dat laatste lijkt me echt onwaarschijnlijk."

Almelo

Ook in Almelo komt Sinterklaas met zijn Pieten 'gewoon' aan in het centrum van de stad. "De sint vertrekt rond een uur of twee morgenmiddag met een koets voor een rondrit door het centrum. Uiteindelijk zal het gezelschap op de Koornmarkt arriveren. Ik hoop dat zoveel mogelijk kinderen er iets van meekrijgen, want het is toch echt een kinderfeest", zegt Martin Kroeskop namens de organisatie.

De exacte route wordt niet bekendgemaakt vanwege corona; om niet veel mensen op een kluitje te krijgen. "Daar hebben sommige mensen kritiek op, dat het gaat lijken op een vossenjacht als de kinderen moeten zoeken naar de Sint. Ik kan daar niks mee. We hebben er mee te dealen en we doen ons best er iets leuks van te maken."

Enschede

Ook in Enschede wordt afgezien van de traditionele intocht. In plaats daarvan is gekozen voor een doorstroomevenement. “Door de coronamaatregelen is het helaas nog niet mogelijk om de gebruikelijke intocht te organiseren, maar we zijn blij dat we de Enschedese kinderen dit jaar een alternatief kunnen aanbieden. Iedereen is in de gelegenheid om even bij Sinterklaas langs te komen. Dat is het allerbelangrijkste!”, laat de organisatie weten.

De festiviteiten in Enschede beginnen om kwart over twaalf en duren tot kwart over twee. Het vindt plaats op het plein voor de Sint Jacobuskerk aan de Oude Markt.

Borne

In Borne maakt de Sint een korte toer door het dorp om vervolgens op het Dorsetplein enkele woorden tot de kinderen te spreken en weer te vertrekken. Vanaf twaalf uur zijn er allerlei activiteiten voor de kinderen. Sinterklaas en zijn Pieten beginnen rond twee uur aan hun tour.