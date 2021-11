Cokevissers uit Zwolle en Kampen kregen mogelijk opdracht van beruchte Cali-drugskartel

Volgens justitie staan de drie niet aan de top van een drugsorganisatie, maar kun je ze typeren als zogenoemde 'uithalers'. Het drietal werd betrapt op een speedboot met in het ruim 500 kilo coke ter waarde van tientallen miljoenen euro's.

De mannen hadden de drugs, verpakt in tassen, kort daarvoor uit zee gevist voor de kust van Zeeland. De cocaïne was eerder van boord gegooid door bemanningsleden van vrachtschip CoolSpirit uit Ecuador, dat richting de haven van Antwerpen voer. Op de pakketten coke was de opvallende tekst Covid-19 geplakt.

Hermano Cali

In de sporttassen met coke zat een gps-zender. De Zwollenaar had een app op zijn telefoon staan, waarmee ze konden zien waar de tassen dreven. Ook was er whatsapp-contact met drie bemanningsleden van de CoolSpirit. Zij stonden in het chatprogramma bekend onder de namen Philipe en El Chu. Een derde had alleen een uitroepteken als gebruikersnaam.

Van tevoren had een contactpersoon, bijgenaamd 'Hermano Cali' al een grove gps-locatie aangegeven. "Dan denken we al gauw aan het Cali-drugskartel toch?", vraagt de rechtbank zich hardop af.

Bewijs

Tegen de drie 'cokevissers' is volgens het OM veel bewijs. Zo zijn ze te zien op beelden van een warmtecamera, terwijl ze de tassen coke binnen hengelden. De beelden zijn van grote hoogte gemaakt door een zogenoemde AWAC, een verkenningsvliegtuig met veel communicatiemiddelen. Daarnaast stond de politie het drietal al op te wachten toen ze de haven van Breskens invoeren. Onder de speedboot van de drie was een peilzender aangebracht.

Ook beschikt justitie over belastende chats, waaronder van het gekraakte encryptieprogramma Encrochat. De politie heeft die chats op vernuftige wijze leesbaar kunnen maken. Op die manier kwam de Urker dan ook in beeld. Zo was er een bericht dat hij 'betrokken is bij de invoer van verdovende middelen. 23 mei gebeurt dat op zee'.

Ook een politie-informant geeft informatie over hem door: 'Die Urker is bezig met grootschalige drugshandel'. Bij dat bericht staat de naam van de Urker en zijn 06-nummer.

Het drietal gebruikte speedboot Julia voor de cokevisserij (Foto: Politie)

Fout

Als de recherche vervolgens de Urker gaat volgen, zien ze dat hij met de man uit Kampen en een derde persoon de zee op gaat. Korte tijd later komen ze alweer terug. Uit de Encrochats blijkt dat de zee te ruw was en dat de opdrachtgever het 'vissen' heeft afgeblazen. Volgens justitie zijn de twee hierdoor wel schuldig aan zogenoemde voorbereidingshandelingen.

Begin oktober staan de Urker en man uit Kampen wederom klaar voor vertrek, zegt het OM. Ze hadden een hotel geboekt en speedboot Julia lag klaar voor gebruik. De Urker checkt maar liefst 252 keer de app Marine Traffic om te weten te komen waar het schip met de lading is. Hij erkent dat hij was gevraagd voor de klus. Maar omdat er geen bericht komt, waar ze de coke uit het water moeten halen, loopt het helemaal fout.

Pas de volgende dag krijgt de Urker het bericht dat ze langs de kust moeten zoeken naar zwarte sporttassen. Zowel de Urker als de man uit Kampen lopen tal van stranden af, maar zien niets. Pas als ze later op een nieuwssite een filmpje zien, weten ze dat alles is mislukt. Er blijkt 300 kilo coke aangespoeld te zijn bij Borssele.

Ze appen naar elkaar: 'Filmpje gezien?' 'Ja zeker maat.' Om een dag later naar elkaar te sturen: 'Heb je nog wat, want de kachel moet blijven branden'. De Urker antwoordt: 'Over twee weken, dan nieuwe ronde, nieuwe kansen'.

Verdiensten

Precies twee weken later worden ze, samen met de Zwollenaar, gepakt in de haven van Breskens. In het ruim zit zo'n 500 kilo coke. De Zwollenaar zegt schuldig te zijn. "Ik heb tassen uit het water gehaald en in het ruim gezet." Hij zegt dat hem 1.200 euro aan verdiensten in het vooruitzicht was gesteld. Ook erkent hij dat het vuurwapen dat bij hem thuis werd gevonden van hem is. Tegen hem is vier jaar cel geëist. De Urker draait er ook niet omheen. Wel laat hij weten dat hij door een drugsorganisatie onder druk is gezet om mee te werken. Justitie wil hem vijf jaar achter de tralies.

De Kampenaar blijft zeggen dat hij telkens van niets wist. "We deden zoveel leuke dingen met elkaar. Ik had net een nieuwe startmotor in de Julia gezet, die wilden we testen. Tevens gingen we vaak vissen, ook toen." De rechtbank laat weten dat ongeloofwaardig te vinden. "Vissen of proefvaren op die tijden?" Het was alle keren middernacht. "Daar zijn toch veel gezelliger tijdstippen voor te vinden?" Het OM eiste 4,5 jaar tegen de Kampenaar.

Sukkelaars

De verdediging van het drietal vindt de geëiste straffen veel te hoog. Zo zegt advocaat Polat, die de Zwollenaar bijstaat: "Het gaat om een soort uithalers. Alleen breken ze geen containers met waardevolle lading open in de haven van Rotterdam, maar vissen ze coke uit zee. Ze staan onderaan de ladder. In België noemen ze uithalers niet voor niets 'sukkelaars." Volgens Polat is een straf gelijk aan het voorarrest lang genoeg.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.