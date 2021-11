Voetballeven lacht Vaclav Cerny weer toe: "Glimlach gaat voorlopig niet van mijn gezicht"

"Deze glimlach gaat voorlopig niet van mijn gezicht", sprak een zichtbaar opgeluchte Cerny na afloop. "Dit is fantastisch, het is meer dan negen maanden geleden. Ik heb iedere dag, volle bak, hiernaar uitgekeken. Eindelijk weer. Het was nog niet voor het 'echie', maar dit telt wel als een comeback. Het mooie moet nog komen met een vol huis hier. Ik ben er weer. Als je iets waarvan je houdt negen maanden moet missen, dan ben je hartstikke gretig. Ik heb hier echt van genoten."

Geen angst

De vleugelaanvaller liep halverwege januari een zware knieblessure op in de thuiswedstrijd tegen Ajax. In de oefenwedstrijd met Waalsland Beveren kwam hij vandaag twintig minuten in actie. "De angst is weg, want ik train al een tijdje volledig mee. Natuurlijk is dit wel weer de eerste keer dat ik een wedstrijd speel. Ik voel me super goed en angst is niet nodig."

Sterker dan ooit

Het revalidatietraject was zwaar voor Cerny, maar de knop ging bij hem al snel om. "Ik ben er volle bak voor gegaan en ik heb supermensen om me heen gehad. Ik heb heel veel steun aan de club gehad en aan de jongens in het team. Er is een team gebouwd rondom mij, die er voor me waren. En met wie ik elke dag aan de slag ging. Dat heeft me er doorheen geholpen en ik durf te zeggen dat ik nu sterker ben dan ooit."

Krachthonk

Zijn tijd in het krachthonk heeft ook z'n vruchten afgeworpen. "Ik heb vierenhalf kilo erbij gekregen aan spiermassa", verklaart Cerny, die vandaag de aanvoerdersband droeg. "Wout heeft nu wel een klein probleem natuurlijk. Die band heeft twintig minuten om mijn arm gezeten en nu is 'ie iets te groot, laat dat duidelijk zijn", besloot hij met een lach.