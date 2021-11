Go Ahead Eagles in oefenduel eenvoudig langs SV Meppen

Go Ahead Eagles heeft donderdagmiddag een oefenzege geboekt in het Duitse Meppen. De plaatselijke SV, uitkomend in de Derde Bundesliga, werd door de formatie van Kees van Wonderen met 3-0 over de knie gelegd.

Met diverse mutaties in de basisopstelling begon Go Ahead aardig aan het duel bij de oosterburen en dat resulteerde in een mogelijkheid van Isad Lidberg, die zijn inzet gekeerd zag worden door Meppen-doelman Eric Domaschke. Na een aantal kansen voor de thuisploeg was het tien minuten voor rust raak voor de Deventer bezoekers. Lidberg wist te profiteren van een fout in de Meppen-verdediging.

Eddahchouri en Mulenga

Na rust verdubbelde invaller Zakaria Eddahchouri de marge voor Go Ahead. De aanvallende middenvelder onderschepte de bal en schoot koelbloedig de 0-2 tegen de touwen. In de slotminuut bepaalde Jacob Mulenga het slotakkoord door een voorzet eenvoudig in een leeg doel te tikken. Volgende week zondag, na de interlandperiode, vervolgt Go Ahead Eagles het Eredivisieseizoen met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.