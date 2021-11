Rentree Cerny bij oefennederlaag FC Twente

Vaclav Cerny heeft na bijna tien maanden weer zijn eerste speelminuten gemaakt voor FC Twente. De Tsjechische buitenspeler stond aan de aftrap en was aanvoerder in een oefenwedstrijd tegen Waasland Beveren, dat uitkomt op het tweede niveau in België. FC Twente ging onderuit, 1-2. Cerny speelde twintig minuten, zoals was afgesproken met de technische staf.

Cerny traint al weken mee bij de selectie van trainer Ron Jans, nadat hij halverwege januari van dit jaar zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie in de thuiswedstrijd tegen Ajax. De smaakmaker van de ploeg moest maanden revalideren en zag het harde werken donderdag beloond in een oefenduel met Waasland Beveren. Cerny kreeg één kansje, maar zag zijn schot geblokt.

Strafschoppen

De Belgen kwamen in het eerste bedrijf wel tot scoren. In de 26e minuut benutte Daniel Maderner een strafschop. Even later leek ook invaller Denilho Cleonise een strafschop te krijgen namens FC Twente, maar de assistent-scheidsrechter riep de beslissing van arbiter Thomas Hardeman een halt toe.

Nederlaag

Na de hervatting kwamen de bezoekers op 0-2. Alessandro Albanese stond helemaal vrij in het strafschopgebied van Jeffrey de Lange, die kansloos was op de inzet. Twente herpakte zich nog wel en kwam via een strafschop van Luka Ilic op 1-2. Casper Staring kreeg nog een goede kans, maar zijn schot ging over.

Opstelling FC Twente: De Lange; Bosch, Pleguezuelo, Dumic, Oosterwolde, Staring, Smal, Ilic, Cerny (Cleonise/21), Ugalde, Misidjan.