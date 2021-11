Directeur Van Dop en manager Bosvelt verlengen contract bij Go Ahead Eagles

Bosvelt is sinds 2017 medeverantwoordelijk voor het technische beleid binnen de club en hij merkt dat er sindsdien op organisatorisch gebied een positieve verandering in gang is gezet. “Dat proces is door Alex Kroes (grootaandeelhouder, red.) in werking gezet en sindsdien is er veel verbeterd binnen de club. Dat is misschien voor de buitenwacht niet altijd direct zichtbaar, maar wel voor de mensen die binnen de club werkzaam zijn. Er wordt planmatig, gestructureerd en volgens bepaalde ideeën gewerkt. En minstens zo belangrijk: die structuur wordt ook bewaakt.”

Goed op zijn plek

Daarnaast voelt de samenwerking met Kroes en Van Dop goed voor de oud-international. “De manier van werken en de korte lijnen die er zijn, ervaar ik als erg prettig. Qua voetbalvisie en kwaliteiten van individuele spelers zitten we vaak op één lijn. De ambitie van de club om stap voor stap een structurele eredivisionist te worden, is ook mijn ambitie. Ik zit bij Go Ahead Eagles daarom goed op mijn plek.”

Jan Willem van Dop (Foto: Orange Pictures)

Van Dop

Directeur Jan Willem van Dop over zijn contractverlenging: “We zijn allemaal dienstbaar aan de club, hebben respect voor elkaar en er is geen sprake van haantjesgedrag. Daarnaast proef ik heel erg de mentaliteit om in kansen te denken en door te pakken. Iedereen voegt op zijn of haar eigen manier kwaliteit toe aan Go Ahead Eagles en vult elkaar op een geweldige manier aan. De lijnen zijn kort, de deuren staan altijd open en niet onbelangrijk: er is sprake van positieve energie, iedereen heeft plezier in zijn werk."

Ik heb sterk het gevoel dat we de doelstelling om een structurele Eredivisionist te worden, gaan realiseren Jan Willem van Dop

"Het is bovendien erg prettig werken bij een club met een gezonde financiële huishouding, maar waar we wel op een gepaste en verantwoorde manier de benodigde investeringen kunnen doen. Met de stappen die we met z’n allen aan het maken zijn, heb ik sterk het gevoel dat we de doelstelling om een structurele eredivisionist te worden, gaan realiseren", aldus Van Dop.