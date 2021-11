Celstraf geëist tegen Enschedeër voor misbruik stiefdochter

Het meisje deed aangifte van misbruik. Volgens haar was haar stiefvader op de avond van de eerste paasdag tussen haar en haar moeder in komen zitten. Vervolgens zou de man haar moeder betast hebben om vervolgens hetzelfde te doen bij haar. Toen ze zich verzette, trok hij haar onderuit en snauwde haar toe: "Als je niet gewoon wil, dan maar hardhandig." Het meisje wist uiteindelijk weg te komen.

Speed gebruikt

De moeder zegt dat zij en haar vriend die avond speed gebruikt hadden en dat "er vervolgens wel wat op de bank gebeurde". Volgens haar had het meisje zelf haar onderbroek uitgetrokken. De moeder trok dat verhaal later weer in. De eerste verklaring was afgelegd onder druk van haar vriend, vertelde ze.

De man zelf ontkent in alle toonaarden. Hij zegt dat er helemaal niets is voorgevallen. Het was een gewone avond waarbij moeder en dochter op de bank tv keken, terwijl hij de hele avond achter de computer zat om een website te bouwen.

Vertrouwen kwijt

"Ik ben voor de rest van mijn leven beschadigd", zei het meisje in haar slachtofferverklaring. Mijn vertrouwen in mannen ben ik kwijt, de man die mij als stiefvader moest beschermen deed me dit aan. Het ergste is dat mijn moeder erbij was en me zei dat ik het niet aan mijn echte vader mocht vertellen."

Voor de officier van justitie staat vast dat de Enschedeër zijn stiefdochter belaagde. De advocaat zegt dat "je over de verklaringen van de moeder wel een boek kon schrijven", maar dat enig bewijs ontbrak. Hij wil dat de man wordt vrijgesproken.

De rechter doet over twee weken uitspraak.