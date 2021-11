GGD Twente ontsteld na video-opnames op priklocatie: "Onacceptabel en ongepast"

De GGD in Twente is niet te spreken over video-opnames die zijn gemaakt op de vaccinatielocatie in Enschede. Daarop is te zien hoe iemand hevig trillend op de grond ligt in de wachtruimte. De beelden worden veelvuldig gedeeld op social media.

Het tafereel speelt zich af in de wachtruimte van de GGD-locatie in Enschede, de ruimte waar mensen heen worden gestuurd nadat ze hun coronaprik hebben gehaald. De elf seconden durende video wordt met name op Twitter volop gedeeld door tegenstanders van coronavaccinatie.

Wat gebeurt er?

Wat gebeurt er precies op de video? "Dat is onmogelijk om te zeggen", zegt Agnes Kant, directeur van het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb. "Een vaccin kan verschillende reacties veroorzaken. Het kan ook dat het vaccin niets te maken heeft met wat er gebeurt op de beelden, op basis van alleen een video kan je geen conclusie trekken."

"Vaccinatie kán een epileptische reactie uitlokken", zegt Kant over de video. "Uit onderzoek blijkt dat vaccinaties geen epilepsie veroorzaken. Wél kunnen vaccinaties een epileptische aanval uitlokken bij mensen die hiervoor gevoelig zijn."

Woordvoerder Barbera Pisano van GGD Twente is op de hoogte van de videobeelden en bevestigt dat deze gemaakt zijn op de priklocatie in Enschede. "Wij vinden het echt onacceptabel en ongepast dat deze video gemaakt is en zo veelvuldig gedeeld wordt", aldus Pisano.

'Zeer schadelijk'

"Deze beelden zijn zeer schadelijk voor de betreffende persoon", laat de woordvoerder weten. "En ook voor ons. Wij willen dat bezoekers. maar ook ons personeel, zich veilig voelen als ze bij ons komen. Dat ze erop kunnen vertrouwen dat ze niet gefilmd worden."

Wie de beelden gemaakt heeft, weet de GGD niet. Het maken van foto's of video's is niet toegestaan op vaccinatielocaties. Pisano: "Dat dit wel gebeurd is, is in strijd met onze huisregels. Wij zijn hierover in gesprek met de politie, al is aangifte doen lastig. We rapporteren social media-uitingen waar deze video in te zien is."

'Adequaat gehandeld'

Inhoudelijk kan de GGD weinig zeggen over de circulerende videobeelden. "Behalve dat het aanwezige zorgpersoneel zeer adequaat heeft ingegrepen toen dit gebeurde. De persoon heeft direct eerste hulp gekregen en kon uiteindelijk zelfstandig naar huis."