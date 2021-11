Zwolle heeft nu een klimaatburgemeester, wat gaat hij doen?

Naast de echte burgemeester en de nachtburgemeester heeft Zwolle nu een heuse klimaatburgemeester. Spencer Roozeboom is de eerste die deze functie mag bekleden in Zwolle.

Het klimaatburgemeesterschap werd in het leven geroepen door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar aanleiding van de Nationale Klimaatweek. In meer dan honderd andere gemeentes zijn inmiddels klimaatburgemeesters aangesteld.

De klimaatburgemeester gaat zich bezig houden met - hoe kan het ook anders - het klimaat. Het is de bedoeling dat Roozeboom de Zwollenaren gaat inspireren, zodat iedereen in de stad zich gaat inzetten voor een beter klimaat.

'Tijd voor actie'

De Zwolse klimaatburgmeester gaat samen met een aantal vrijwilligers, zich de komende maanden bezighouden met groene daken, zonnepanelen, elektrisch rijden, slimme laadpalen, het Stadshager Bos, vergroening van straten en het voor deelgebruik van spullen.

''Het is eigenlijk meer een labeltje waar ik gebruik van kan maken. Ik was altijd al bezig met klimaatprojecten, daar ga ik nu mee door. Het is tijd om in actie te komen'', zegt de kersverse klimaatburgemeester.

Er is volgens Roozeboom nog wel wat werk te verzetten op het gebied van klimaat in Zwolle. ‘’De gemeente zou zich meer moeten bezighouden met langetermijnplannen. We zouden jongeren beter kunnen activeren, zodat ze beziggaan met het klimaat én het woord verspreiden. Ook kunnen we het nog beter doen op het gebied van duurzame energie en duurzaam consumeren. Elke keer zoeken we manieren om een massa mensen mee te krijgen, en dat is een proces. Dit initiatief is onderdeel van dat proces.''

'Het begon op de snelweg'

Het klimaatbewustzijn begon voor de Zwollenaar in 2008. Hij reed in zijn dieselauto over de A50, waar hij een vrachtwagen inhaalde vol met varkens. ‘’Toen dacht ik; dit kan toch gewoon niet meer? Nu eet ik alleen nog maar veganistisch en af toe vegetarisch.’’

Thuis ging Roozenboom samen met zijn vrouw zijn eigen leven verduurzamen. In 2018 werd zijn woning zelfs uitgeroepen tot het meest duurzame huis van Nederland. ‘’Wij hebben alles in een keer aangepakt, dat is best wel intens’’, zegt de klimaatburgemeester. Hij adviseert anderen om het vooral stapsgewijs aan te pakken. ‘’Als je het zelf kan ervaren, kun je zien hoe goed het is om te doen.’’

Perspectief

Ik weet ook niet waar het met de wereld naartoe gaat. Je kan de economie laten groeien, maar als je de natuur daar niet in meeneemt, heb je een groot probleem. Het is de plek waar we leven en waar ons voedsel groeit, een essentiële bron van leven.

Roozeboom verdient verder niets aan zijn rol van klimaatburgemeester. Hij ziet het als een investering in de toekomst. Hij blijft in ieder geval een jaar in deze functie.



Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met RTV Focus Zwolle