Theaters tussen hoop en vrees: "Ik verwacht dat ze een verstandige keuze maken"

Het OMT adviseert het kabinet voor een periode van twee weken 'lockdown-achtige' maatregelen te nemen om de oplopende besmettingscijfers te bestrijden. Dat betekent dat evenementen worden geschrapt en theaters twee weken lang opnieuw hun deuren zullen moeten sluiten. De directeuren van de grote theaters in Zwolle, Deventer en Enschede hopen dat het niet zover komt.

Drama

"We snappen niet zo goed dat wij de sector zijn waar de oplossing vandaan moet komen", zegt Rob Zuidema. De directeur van Zwolse theaters vindt dat een sluiting van theaters niet overeenkomt met het aanpakken van de werkelijke besmettingshaarden en noemt het advies een drama.

"Het weer opbouwen van de publieksstroom kost veel moeite", zegt de Zwolse theaterdirecteur. "We kregen het publiek net weer langzaam terug in het theater en dat dit.... Maar je weet wat ze zeggen: het komt te voet en gaat te paard."

Verstandige keuze

Als de lockdown er echt komt, betekent dat er een groot aantal voorstellingen geannuleerd moet worden. "En publiek dat we beloftes hebben gedaan, moeten we opnieuw teleurstellen."

Zuidema verwacht echter niet dat het zo ver zal komen. "Ik neem aan dat er verstandige besluiten genomen gaan worden." Zo wel, dan moet de theaterdirecteur nieuwe afspraken maken met artiesten en impresariaten. "Daarna is het wonden likken en kijken: hoe nu verder?"

Wachten op de persconferentie

Directeur Rob van den Hove van de Deventer Schouwburg reageert gelaten op het OMT-advies. "Het is zoals het is. De corona is nog niet voorbij. We hebben het maar te accepteren." Van den Hove vindt het vooral verdrietig voor spelers, bezoekers en medewerkers. "Maar de kogel is nog niet door de kerk. Tot die tijd doen we wat we wél kunnen."

Het Wilmink theater in Enschede wilde geen reactie geven op de jongste ontwikkelingen. "We wachten eerst maar weer de persconferentie van vrijdag af. Zo leven we continu van persconferentie naar persconferentie."