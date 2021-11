PEC Zwolle voert verplichte buscombi in na herhaaldelijke wanordelijkheden

Het besluit is volgens de club genomen na uitvoerig overleg met gemeente en politie Zwolle. Daardoor kunnen supporters van PEC niet meer met een autokaart naar uitwedstrijden. De maatregel dat PEC Zwolle-fans enkel via een verplichte buscombi uitduels kunnen bezoeken geldt tot in ieder geval de winterstop.

Confrontaties met ME

De afgelopen weken ging het onder meer mis bij uitwedstrijden in Utrecht en Eindhoven en eerder dit seizoen werd de beladen IJsselderby tegen Go Ahead Eagles stilgelegd na een vuurwerkincident. Ook afgelopen weekend was het raak rondom de verloren thuiswedstrijd tegen Cambuur, waarbij er meerdere confrontaties waren met de ME.

PEC betreurt situatie

"Zoals wel vaker betreft het maar een zeer kleine groep die voor deze onrust zorgt, maar wordt de welwillende en trouwe PEC Zwolle-supporter die met alle goede bedoelingen de club door dik en dun steunt, hierdoor eveneens geraakt. Ook dit betreurt de club enorm, aangezien een middag of avondje PEC uit of thuis, los van het resultaat, leuk en veilig dient te zijn voor iedere PEC Zwolle-supporter, jong en oud", schrijft de club op de officiële kanalen.

Evalueren

De lokale driehoek in Zwolle blijft de situatie evalueren. Waar nodig worden verdere verscherpte maatregelen getroffen. Daarnaast beraadt de lokale driehoek zich ook over eventuele maatregelen voor bezoekende clubs. Dit doordat er de afgelopen wedstrijden meerdere vernielingen zijn aangericht in het uitvak, vuurwerk is afgestoken en confrontaties zijn geweest met de medewerkers van de veiligheidsorganisatie.